Cicloturistica del Lupo: sport e leggenda tra i colli umbri

La corsa rievoca San Francesco nella splendida Gubbio

Gubbio, 9 aprile 2026 – La Speed Motor Bike accelera i preparativi per la Cicloturistica del Lupo, evento cardine del calendario sportivo regionale fissato per domenica 12 aprile, come riporta il comunicato stampa di Luca Alo – Pedalando l’Umbria di Francesco.

La manifestazione si inserisce nel prestigioso circuito dedicato ai cammini francescani, proponendo una sintesi perfetta tra sforzo fisico e narrazione storica. Al centro dell’iniziativa vive il ricordo dell’incontro pacificatore tra il Poverello d’Assisi e la fiera che terrorizzava la popolazione locale, un simbolo di armonia che oggi si traduce in una pedalata collettiva attraverso scenari naturali incontaminati. L’organizzazione sta curando ogni dettaglio per accogliere centinaia di appassionati pronti a sfidarsi su un tracciato che unisce l’agonismo delle cronoscalate alla contemplazione del paesaggio.

L’offerta tecnica si sdoppia per intercettare sia l’atleta esigente che il semplice amatore. Il tracciato principale si sviluppa su una distanza di 98 chilometri, partendo dal cuore medievale eugubino per abbracciare le creste appenniniche. Questo percorso include due segmenti cronometrati che metteranno alla prova la condizione dei partecipanti: la salita che collega Ghigiano a Colpalombo e la successiva scalata da Scheggia fino al valico di Madonna della Cima. Per chi preferisce un approccio meno estremo, è stato predisposto un itinerario ridotto di 69 chilometri. Questa variante evita le pendenze più aspre e, giunta all’altezza di Osteria del Gatto, punta direttamente al rientro verso la città passando per le frazioni di Branca e Padule.

L’aspetto conviviale rappresenta un pilastro fondamentale dell’evento, con soste rigeneranti studiate per valorizzare le produzioni locali. Il punto di ristoro più atteso è quello di Carbonesca, dove la Pro Loco servirà la celebre polenta tipica, vera eccellenza culinaria del borgo. Questa tappa non è solo un momento di pausa, ma una vera operazione di marketing territoriale che anticipa il Raduno Nazionale dei Polentari d’Italia previsto per il 20 giugno proprio nella città dei Ceri. Ulteriori aree di rifornimento saranno attive presso il centro commerciale Porta Nova di Gualdo Tadino e nella piazza principale di Costacciaro, garantendo ai ciclisti le energie necessarie per completare l’anello nel massimo comfort.

La tutela dell’incolumità dei ciclisti è la priorità assoluta per il sodalizio Speed Motor Bike. Durante l’intero svolgimento della prova, una scorta tecnica composta da motociclisti esperti monitorerà la carovana, regolando il traffico e segnalando eventuali pericoli. Il personale di terra sarà invece posizionato in modo capillare presso ogni incrocio e nei punti critici del circuito per assicurare che il flusso dei corridori proceda senza intoppi.

La collaborazione tra associazioni, forze dell’ordine e volontari permette di gestire una logistica complessa, garantendo che la celebrazione sportiva rimanga un momento di gioia e sicurezza per i partecipanti e per i residenti coinvolti dal passaggio della corsa.