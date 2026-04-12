Protezione Civile, donato defibrillatore a Città di Castello

Formazione per 220 studenti nella Cittadella Emergenza

Una giornata di formazione e solidarietà alla Cittadella dell’Emergenza di Città di Castello, dove si è svolta la sedicesima edizione di “Civilmente: imparare facendo”, iniziativa dedicata agli studenti delle scuole tifernati.

All’evento, organizzato dal Gruppo Comunale di Protezione Civile in collaborazione con la Croce Bianca, hanno partecipato circa 220 ragazzi delle seconde classi della scuola media Alighieri-Pascoli, coinvolti in un percorso educativo tra teoria e simulazioni pratiche.

La giornata si è aperta con l’alzabandiera e l’inno nazionale, per poi entrare nel vivo delle attività formative coordinate dal dottor Alessio Giambi. Gli studenti, suddivisi in squadre, hanno affrontato diversi temi legati alla sicurezza e alla gestione delle emergenze: dai rischi naturali come terremoti, frane e alluvioni, fino alle tecniche di primo soccorso e alla prevenzione degli incendi boschivi.

Ampio spazio anche alle attività pratiche, con esercitazioni sull’uso degli estintori e simulazioni di intervento, che hanno permesso ai ragazzi di avvicinarsi concretamente al mondo della protezione civile.

Nel corso della mattinata si è svolta anche una cerimonia alla presenza del sindaco Luca Secondi e dell’assessore Benedetta Calagreti. In questa occasione, la presidente delle Farmacie Tifernati, Valchiria Dò, ha donato al Gruppo Comunale un defibrillatore semiautomatico di ultima generazione, nell’ambito del progetto “Città Cardioprotetta”.

Il dispositivo rappresenta il ventottesimo già distribuito sul territorio a favore di associazioni e realtà sportive, rafforzando la rete di sicurezza sanitaria locale.

Il presidente del Gruppo Comunale, Sandro Busatti, ha sottolineato il valore dell’iniziativa, evidenziando come rappresenti un’importante occasione di crescita per i giovani e un primo contatto con il mondo del volontariato.

Un appuntamento ormai consolidato, che punta a diffondere la cultura della prevenzione e della solidarietà, formando cittadini più consapevoli e pronti ad affrontare le emergenze.