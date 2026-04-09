Only Wine 2026, torna il salone dei giovani produttori

A Città di Castello tre giorni tra vino, summit e degustazioni

Presentata la nuova edizione di Only Wine, il Salone dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine, in programma dal 25 al 27 aprile 2026 nella cornice di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio.

Giunto alla tredicesima edizione, l’evento si conferma tra i più dinamici del panorama vitivinicolo nazionale, con oltre 160 banchi d’assaggio e una crescente apertura internazionale. Main sponsor sarà Intesa Sanpaolo.

Il taglio del nastro è previsto sabato 25 aprile alle ore 16, mentre lunedì 27 aprile sarà dedicato a operatori del settore e stampa, con il debutto del Wine Summit – Stati Generali del Vino dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine, momento di confronto che porterà anche alla nascita di un Osservatorio permanente sul comparto.

La manifestazione, ospitata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Regione Umbria, del GAL Alta Umbria e del Comune tifernate, consolidando il proprio ruolo di piattaforma per il futuro del vino.

Tra gli interventi alla presentazione, quello dell’assessora regionale Simona Meloni che ha sottolineato il valore strategico dell’evento per il settore, e del sindaco Luca Secondi, che ha evidenziato il forte legame tra la manifestazione e il territorio.

Only Wine è il primo salone in Italia dedicato ai produttori under 40, alle cantine con meno di 15 anni di storia e alle piccole realtà vitivinicole. Oltre cento vignaioli provenienti da tutta Italia e numerose cantine europee – da Champagne, Borgogna, Grecia, Spagna e Svizzera – animeranno l’edizione 2026.

Ampio il programma tra degustazioni, masterclass e incontri. Tra gli appuntamenti principali: “Collio da uve autoctone”, “La nouvelle vague del Gavi” e una masterclass dedicata allo Champagne guidata da Gianluca Grimani. Spazio anche a esperienze immersive come “Terroir”, performance sonora che unisce vino e musica.

Non mancheranno le eccellenze del territorio con la partecipazione di Coldiretti Umbria e Campagna Amica, oltre al contributo dell’Associazione Italiana Sommelier che curerà il servizio degustazioni.

Tra le novità anche la seconda edizione della Guida Only Wine e la consegna degli Only Wine Awards, insieme al premio “Tralci di Vita”. A completare l’esperienza, esposizioni di biciclette storiche del Registro Storico Cicli, con modelli legati a campioni come Fausto Coppi.

Durante il weekend, Città di Castello si trasformerà in un grande palcoscenico diffuso, tra degustazioni, eventi collaterali e iniziative nel centro storico, confermando Only Wine come uno degli appuntamenti di riferimento per il vino giovane e di qualità.