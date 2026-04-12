A Umbertide torna il soggiorno estivo dedicato agli over 65

Milan in crisi nera, l’Udinese sbanca San Siro per 3-0 MILANO (ITALPRESS) – E’ crisi nera per il Milan di Allegri. Dopo aver già battuto l’Inter alla seconda giornata, l’Udinese torna a San Siro e rovina i piani anche dell’altra metà del Naviglio, vincendo con un perentorio 3-0. L’autorete di Bartesaghi e le reti di Ekkelenkamp e Atta determinano il ko del Milan, fischiato al […]

Bvlgari, Luisa Ranieri madrina d’eccezione per la nuova boutique di Taormina TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – A un anno dalla presentazione della collezione di Alta Gioielleria Polychroma al Teatro Greco, Bvlgari inaugura un nuovo capitolo a Taormina.La nuova apertura, nella località turistica siciliana, rappresenta un ulteriore consolidamento della presenza del brand sul territorio dove Bvlgari è presente da anni con una boutique a Villa Igiea a Palermo […]

Il Papa in piazza San Pietro “La pace regni in tutto il mondo” CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Papa Leone XIV si è recato sul sagrato della Basilica di San Pietro, prima dell’inizio della recita del Rosario per invocare il dono della pace.Il Pontefice ha ringraziato i fedeli in Piazza San Pietro “per aver voluto rispondere a questa chiamata, a questo invito a unirci tutti con la nostra […]

Sebastiano Esposito regala il successo al Cagliari: Cremonese ko 1-0 CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Cagliari torna al successo dopo oltre due mesi e lo fa in una sfida cruciale per la salvezza. I ragazzi di Fabio Pisacane si impongono 1-0 contro la Cremonese: decide un gol di Sebastiano Esposito. I padroni di casa si fanno subito vedere in zona offensiva al 3′ con una conclusione […]

Casadei condanna il Verona, Torino vince di misura per 2-1 TORINO (ITALPRESS) – Vittoria di misura per il Torino di D’Aversa, che batte 2-1 il Verona e consolida il suo posizionamento a metà classifica. Notte fonda invece per i gialloblu, che a sei giornate dalla fine sembrano ormai definitivamente lontani dal raggiungimento della salvezza. Ad aprire le marcature la rete di Simeone, pari momentaneo di […]

Cina, salgono a 179 le zone nazionali di sviluppo industriale high-tech PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina conta ora 179 zone nazionali di sviluppo industriale high-tech, dopo che il Consiglio di Stato ha approvato a febbraio il passaggio della zona high-tech di Xiong’an, nella provincia dello Hebei, a zona nazionale di sviluppo industriale high-tech. Lo ha reso noto il ministero dell’Industria e dell’Information Technology. Nel 2025, […]

Trump “L’Iran sta perdendo, l’unica sua risorsa è la minaccia di mine a Hormuz” ROMA (ITALPRESS) – “I media delle fake news hanno perso completamente credibilità, non che ne avessero mai avuta fin dall’inizio. A causa della loro enorme Sindrome da Disturbo di Trump, amano dire che l’Iran sta “vincendo” quando, in realtà, tutti sanno che sta perdendo, e sta perdendo alla grande”.“La loro Marina è distrutta, la loro […]

A Roma nasce un Polo scientifico-didattico per la protezione del mare e del Tevere ROMA (ITALPRESS) – I fiumi sono le arterie attraverso cui l’inquinamento raggiunge il mare: veri e propri “nastri di trasporto” che convogliano rifiuti e microplastiche dai centri urbani fino agli ecosistemi costieri. Intervenire lungo i principali corsi d’acqua, come il Tevere, significa agire all’origine di una delle minacce più urgenti per la salute dei mari. […]

Sinner vola in finale a Montecarlo, battuto Zverev in due set MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Jannik Sinner è in finale al “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo “1000” della stagione, il primo sul “rosso”, dotato di un montepremi totale pari a 6.309.095 euro. Il fuoriclasse altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e del tabellone, ha avuto la meglio sul tedesco Alexander Zverev, n.3 Atp e terza forza del […]