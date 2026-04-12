A Umbertide torna il soggiorno estivo dedicato agli over 65

Una settimana di mare, relax, socialità e benessere!
Dopo tanti anni, il Comune di Umbertide rilancia una bellissima iniziativa dedicata alle persone over 65, pensata per favorire lo stare insieme, la condivisione e il benessere dei nostri concittadini: torna il “mare per anziani”, un’opportunità preziosa per riscoprire il valore delle relazioni e della comunità.
Dall’8 al 15 giugno, nella splendida cornice della Riviera Adriatica, sarà possibile vivere un soggiorno estivo in hotel 3 stelle, riservato a persone anziane residenti nel Comune di Umbertide, autosufficienti, all’insegna del relax e della compagnia.
Un segnale importante di attenzione e vicinanza verso tutti i cittadini, che conferma l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel voler costruire una comunità sempre più inclusiva, attenta e capace di prendersi cura di ogni fascia d’età, con interventi concreti e mirati.
Servizi inclusi:
* Stanze moderne
* Ombrellone, sdraio/lettino
* Pasti completi con bevande incluse
* Personale qualificato per accompagnamento andata e ritorno e reperibilità telefonica per tutta la durata del soggiorno, a cura dell’Ente
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti sarà attivato il servizio bus Gran Turismo (andata e ritorno).
La quota di partecipazione sarà definita in base al numero di adesioni.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Segretariato Sociale al numero 075 9419227 nei seguenti orari:
* Lunedì, giovedì, venerdì: 9.00 – 13.00
* Mercoledì: 10.30 – 13.00
* Martedì: 15.30 – 17.30
E-mail: segretariatosociale@comune.
Le adesioni saranno raccolte dal 10 aprile al 20 aprile.
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