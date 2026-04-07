Il 10 aprile architetti e musicisti insieme per l’inclusione

Accessibilità e cultura, a Città di Castello sfida ai tabù

CITTÀ DI CASTELLO 7 /04/2026 – Abbattere i confini fisici e sensoriali per restituire il patrimonio storico alla collettività rappresenta la nuova frontiera della progettazione urbana moderna. Venerdì 10 aprile, Città di Castello diventerà il laboratorio nazionale di questa visione ospitando l’evento “L’accessibilità nei luoghi della cultura”. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia e il prestigioso Festival delle Nazioni, propone una riflessione profonda sulla fruizione universale dei siti d’arte e spettacolo. Il convegno, previsto presso l’Officina della Lana a partire dalle ore 16:00, mira a trasformare il concetto di accoglienza da semplice obbligo normativo a vero motore di crescita sociale. L’analisi si concentrerà sulle strategie per rendere chiese, teatri storici e oratori spazi realmente aperti a ogni categoria di utenza, superando i limiti strutturali intrinseci dei beni vincolati, come riporta il comunicato di AviNews.

Il dibattito tecnico affronterà le complessità legate alla salvaguardia dei luoghi monumentali, dove la tutela del bene deve convivere con il diritto inalienabile all’inclusione. Gli interventi, coordinati dall’architetta Maria Carmela Frate, vedranno la partecipazione di figure di rilievo nazionale come Alessandra Ferrari e Flavio Mangione, rappresentanti del Consiglio Nazionale degli Architetti. Al centro del confronto ci sarà l’integrazione di segnaletica intuitiva e supporti multi-sensoriali, elementi chiave per garantire una chiarezza percettiva superiore in contesti antichi. Il Comune di Città di Castello illustrerà inoltre i progressi fatti nella pianificazione dei Peba, ovvero i piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, portando l’esperienza diretta delle associazioni locali che operano quotidianamente sul fronte del welfare e della mobilità ridotta.

La riflessione tecnica troverà il suo naturale compimento nella dimensione artistica durante la serata celebrativa.

Alle ore 21:00, la splendida Sala degli Specchi di Palazzo Bufalini farà da cornice al concerto “La Danza e l’Ombra”, a cura del Festival delle Nazioni. Protagonista della performance sarà il Trivella Piano Duo, con un repertorio raffinato che spazia dalle opere di Max Reger ad Astor Piazzolla e Camille Saint-Saëns. In questo contesto, l’accessibilità smette di essere un tema puramente architettonico per diventare un’esperienza sensoriale totale e coinvolgente. La musica, intesa come linguaggio privo di confini, diventa lo strumento più potente per abbattere le barriere invisibili, rendendo tangibile l’idea di una cultura diffusa capace di parlare a ogni sensibilità senza distinzioni di sorta.

L’appuntamento altoteverese segna un passo avanti decisivo nella costruzione di spazi fisici e intellettuali realmente condivisi tra professionisti e cittadinanza. Integrando le competenze specialistiche degli architetti con la forza emotiva delle grandi esecuzioni pianistiche, l’evento promuove un modello di città moderna che non dimentica le proprie radici ma le adegua alle esigenze della contemporaneità. Il patrocinio della Regione Umbria e del Consiglio Nazionale degli Architetti sottolinea la rilevanza di un dibattito che pone Città di Castello come punto di riferimento per le politiche di inclusione regionali. La sfida finale è garantire che la bellezza artistica non resti un privilegio di pochi, ma si trasformi in un bene comune accessibile, fruibile e pienamente godibile da tutti i cittadini, indipendentemente dalle proprie abilità fisiche o sensoriali.

La presidente del Festival delle Nazioni, Silvia Polidori, ha ribadito come questa giornata rappresenti un’occasione concreta per affermare una visione culturale diffusa. Unire il momento del confronto tecnico all’evento concertistico permette di dimostrare come la bellezza e la funzionalità possano procedere di pari passo nella riqualificazione degli spazi pubblici.

In tal senso, la collaborazione tra l’Ordine degli Architetti e le associazioni territoriali come “Il Mosaico” risulta fondamentale per mappare le necessità reali e tradurle in soluzioni progettuali efficaci. Solo attraverso un approccio sistemico, che coinvolga amministrazioni, tecnici e operatori culturali, sarà possibile trasformare i centri storici dell’Umbria in luoghi dove l’accoglienza universale è la norma e non l’eccezione, garantendo un futuro più equo e partecipativo per l’intero sistema culturale nazionale.