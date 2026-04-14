Ztl attiva i varchi elettronici per il centro storico a Castello

Vigilanza costante a Città di Castello senza multe subito

Ztl entra in una nuova dimensione operativa nel cuore del centro storico. La mattinata odierna ha segnato l’avvio ufficiale della sperimentazione tecnologica che trasforma radicalmente l’accesso al cuore antico della municipalità. Le autorità locali hanno dato il via libera all’accensione dei varchi elettronici, un sistema di monitoraggio avanzato progettato per razionalizzare i flussi veicolari e proteggere il patrimonio urbano. Questa fase iniziale si configura come un periodo di adattamento collettivo, durante il quale l’occhio delle telecamere sarà vigile ma non punitivo, accompagnando i residenti e i visitatori verso una gestione più ordinata degli spazi comuni.

Meccanismi e tempistiche del pre-esercizio

Il protocollo stabilito prevede una finestra di prova che si estenderà fino a martedì 2 giugno. Durante questo intervallo temporale, il dispositivo tecnologico si limiterà esclusivamente alla rilevazione dei passaggi delle automobili. Si tratta di un collaudo tecnico fondamentale per verificare l’accuratezza delle apparecchiature e la fluidità del software di gestione. Le infrazioni catturate dal sistema digitale non produrranno verbali né sanzioni pecuniarie immediate, poiché l’obiettivo primario dell’amministrazione è la sensibilizzazione e l’ottimizzazione del servizio. Gli uffici tecnici utilizzeranno i dati raccolti per apportare eventuali correttivi alla struttura operativa prima del passaggio alla fase definitiva.

Presidio della Polizia Locale e controlli manuali

Nonostante l’automazione, il fattore umano rimane centrale. La Polizia Locale presidierà strategicamente i punti di accesso per assistere gli automobilisti e chiarire ogni dubbio relativo alle nuove restrizioni. È fondamentale sottolineare che l’assenza di sanzioni automatiche non equivale a una sospensione delle regole del Codice della Strada. Gli agenti continueranno a svolgere la loro consueta attività di vigilanza dinamica. Se un veicolo non autorizzato venisse intercettato fisicamente all’interno del perimetro protetto o in sosta vietata, le contravvenzioni saranno elevate secondo la normativa vigente, indipendentemente dalla presenza dei nuovi varchi.

Articolazione delle aree e suddivisione dei varchi

La struttura della mobilità a Città di Castello si organizza ora su tre specifiche zone urbane, presidiate da sei varchi elettronici complessivi. La Ztl 1, con ingresso da via San Florido, resterà interdetta ai non autorizzati nella fascia notturna, dalle 21.00 alle 06.30 di ogni giorno. Più stringente la regolamentazione della Ztl 2, che prevede una chiusura totale 24 ore su 24, pur garantendo finestre dedicate alle operazioni di carico e scarico merci per non penalizzare le attività economiche. Tale area è accessibile tramite gli ingressi di via della Pendinella, via Sant’Apollinare e via Sant’Antonio. Infine, la Ztl 3 gestisce flussi variabili in base ai giorni della settimana, adattandosi alle esigenze del mercato cittadino e alle festività, con varchi situati in via del Popolo e nella parte finale di via della Pendinella.

Gestione dei permessi e supporto al cittadino

L’accesso regolare rimane subordinato al possesso di autorizzazioni valide, richiedibili esclusivamente attraverso il portale telematico dedicato dell’ente. Per abbattere ogni barriera digitale, sono stati predisposti canali di supporto fisico presso l’Ufficio Centro Storico in via Mazzini e attraverso il servizio Digipass nella Biblioteca Carducci. Il sistema entrerà in vigore con piena efficacia sanzionatoria a partire da mercoledì 3 giugno, data in cui ogni transito non consentito verrà registrato e punito automaticamente dalla piattaforma tecnologica. L’invito delle istituzioni è quello di regolarizzare la propria posizione durante queste settimane di transizione per evitare disguidi futuri.