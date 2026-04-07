Biglietto unico, Chiostro di San Domenico e Villa Capelletti fanno il pieno con oltre 1000 visitatori

Arte e animazione culturale sono i veri attrattori del territorio

Oltre 600 visitatori nel fine settimana pasquale ai musei di Città di Castello grazie al Biglietto unico, che permette la visita a Pinacoteca comunale, museo diocesano, Campanile cilindrico e Oratorio di San Crescentino. In realtà è stato un ponte pasquale dedicato all’arte e all’animazione culturale quello trascorso dai visitatori e dai tifernati in questo 2026 tra venerdì 3 e lunedì 6 aprile.

Nel dettaglio la Pinacoteca ha aperto le porte a 400 visitatori di cui 200 concentrati nella giornata di lunedì quando nel pomeriggio si è svolto nelle Sale del museo il primo dei concerti della rassegna Musica al Museo, che in occasione del 25 aprile, del primo maggio e del 2 giugno unirà arte e musica negli spazi museali della città.

Ad aprire la rassegna è stato Roberto Fabbriciani, maestro del flauto traverso, esecutore dei maggiori autori classici e contemporanei, che ha proposto un percorso musicale culminato nel brano onore di Nuvolo, Giorgio Ascani, nell’anno del Centenario. Un concerto itinerante molto partecipato ed applaudito, a cui farà seguito domenica 26 aprile a San Giovanni Decollato l’esibizione del duo di arpe, ore 17.00. Oltre 220 visitatori anche per il Museo diocesano e 500 per il Chiostro di San Domenico, che continua ad essere, a poco meno di un mese dalla riapertura, una riscoperta per tutti.

Grande partecipazione di grandi e piccini infine al laboratorio “Caccia all’Uovo” presso il Centro delle Tradizioni Popolari di Villa Capelletti, organizzato da Poliedro Cultura in collaborazione con il Comune di Città di Castello. L’evento ha visto protagonisti numerosi bambini e famiglie, che hanno preso parte a un’esperienza divertente, capace di unire tradizione, creatività e gioco all’aria aperta. La giornata è iniziata con un laboratorio dedicato alla realizzazione di colorati cestini, preparati con cura dai piccoli partecipanti per raccogliere le sorprese pasquali.

“Il primo ponte del nuovo anno è un banco di prova sulle tendenze e sui risultati delle attività di promozione compiuto: i risultati indicano una crescita ed un apprezzamento, grazie alla campagna sul Biglietto unico, che costituisce una best practice del lavoro a rete sui beni culturali insieme alla rete MUA, che in questo fine settimana pasquale si presentavano con contenuti originali a portata di turista”, dichiara l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, sottolineando come “oltre alle iniziative del Comune e della Diocesi, ad aumentare l’attrattività ha contribuito il movimento di artisti, animatori e creativi che accogliamo negli spazi espositivi gratuiti a disposizione del capitale culturale locale”.

“Tra questi – prosegue l’assessore – sottolineo la mostra di Marco Baldicchi, ‘Tutti dieci’, che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico e dei media. Anche Villa Capelletti si conferma polo museale scientifico di riferimento, come spazio vivo e partecipato, capace di coinvolgere le nuove generazioni attraverso attività che coniugano tradizione e divertimento”. “Siamo molto soddisfatti dei risultati relativi alle presenze registrate nel periodo pasquale, segno evidente del crescente interesse verso il nostro patrimonio culturale, esito di un percorso che ha trovato nel biglietto cumulativo un passaggio determinante. Un’iniziativa che supera la mera proposta di una diversa fruizione e promuove una visione unitaria del patrimonio, riconoscendolo quale autentica espressione di un’identità condivisa”, rileva Federica Tarducci, incaricata per i beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Città di Castello.