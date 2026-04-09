Valeria Cordelli vince Sanremo Junior 2026 e guarda all’Ariston

Il successo della giovane cantante entusiasma l’intera città

Umbertide, 9 aprile 2026 – Il talento cristallino di Valeria Cordelli porta Umbertide sul gradino più alto del podio nazionale. La giovane interprete, appena tredicenne, ha sbaragliato la concorrenza a Sanremo Junior Italia 2026, assicurandosi l’onore di rappresentare il tricolore nella competizione globale. La sua esecuzione magistrale del classico degli Abba, “The winner takes it all”, ha convinto all’unanimità la commissione tecnica, trasformando la sua partecipazione in un trionfo di tecnica ed emozione. Questo risultato apre le porte del Grand Prix Mondiale, previsto per il prossimo 14 aprile, dove la giovane artista calcherà il leggendario palco del Teatro Ariston sfidando i rappresentanti di altre ventiquattro nazioni.

Nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, la sede del Municipio ha ospitato una cerimonia solenne per rendere omaggio alla giovane eccellenza locale. Il sindaco Luca Carizia, affiancato dal vicesindaco Annalisa Mierla, ha accolto ufficialmente la Cordelli per esprimere il plauso dell’intera cittadinanza. Durante l’incontro, è stata consegnata una targa celebrativa che sottolinea come la passione e l’impegno costante dell’adolescente siano diventati motivo di vanto per la comunità umbertidese. Le istituzioni hanno rimarcato quanto sia fondamentale sostenere i giovani che, attraverso il sacrificio e lo studio, riescono a trasformare le proprie doti naturali in traguardi di respiro internazionale, come riporta il comunicato stampa di Alessio Fiorucci – Comune di Umbertide.

La scalata al successo di Valeria non è frutto del caso, ma di un percorso iniziato precocemente all’età di sei anni. Sotto l’attenta guida del maestro Michael Zurino presso la Artist Academy, la cantante ha sviluppato un’estensione vocale fuori dal comune e una maturità interpretativa sorprendente per la sua età. Oltre ai traguardi nei concorsi, la sua carriera sta vivendo un momento di forte accelerazione discografica. Proprio lo scorso 2 aprile è stato distribuito “La mia età”, il suo nuovo singolo accompagnato da un videoclip ufficiale. La promozione del brano proseguirà l’11 aprile con un’importante vetrina televisiva su Canale Italia, dove Valeria presenterà il suo inedito al grande pubblico nazionale.

L’attesa è ora tutta rivolta alla serata del 14 aprile, quando i riflettori di Sanremo si accenderanno per la kermesse mondiale. La famiglia Cordelli, pilastro fondamentale nel supporto alla crescita artistica di Valeria, accompagnerà la giovane promessa in questa avventura che proietta il nome di Umbertide nel panorama musicale internazionale. La vittoria italiana a Sanremo Junior rappresenta solo l’inizio di una parabola artistica che vede la ragazza già pronta per le grandi sfide mediatiche e discografiche. La determinazione mostrata durante le selezioni nazionali lascia presagire una performance di alto livello, capace di onorare al meglio la tradizione canora del Paese in una competizione che vedrà scontrarsi i migliori talenti del pianeta.