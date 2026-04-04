Strage migranti ispira mostra Baldicchi tra arte e dolore

Opera intensa esposta nella città di Città di Castello
La tragedia del mare torna al centro del dibattito pubblico. Diciannove vite spezzate a pochi chilometri dalla costa riaprono una ferita mai rimarginata. Il Mediterraneo si conferma crocevia di speranze e tragedie, simbolo di un’emergenza che non si arresta.
Il dramma che scuote le coscienze
Il nuovo naufragio richiama scenari già vissuti. Il ricordo corre alla tragedia del 18 aprile 2015, al largo di Lampedusa. Anche allora, tra i corpi recuperati, emerse una storia destinata a segnare profondamente l’opinione pubblica.
Un ragazzo di circa quattordici anni. Nella tasca, una pagella cucita con cura. Tutti voti eccellenti. Un messaggio silenzioso, probabilmente affidato da una madre. Un gesto semplice, potente, carico di speranza. Spezzata.
L’arte che trasforma il dolore in memoria
Da quella vicenda prende forma l’esposizione “Tutti Dieci, ovvero, Il naufragio della speranza”, firmata dall’artista Marco Baldicchi. L’allestimento è ospitato presso la Limonaia della Pinacoteca comunale di Città di Castello.
Dodici pagelle, tra cui quella dell’autore, incorniciate da un bordo dorato. Un segno che richiama la speranza. Al centro della sala, una piccola bara bianca su un tappeto. Un’immagine essenziale, diretta, che sintetizza la doppia faccia della realtà: sogni e tragedie.
Un racconto visivo delle guerre contemporanee
L’opera non si limita alla cronaca. Allarga lo sguardo. Racconta un sistema globale segnato da conflitti, migrazioni forzate e disuguaglianze. Dai percorsi del “Game” lungo i Balcani alle devastazioni di Gaza, fino alle tensioni in Ucraina.
Il Mediterraneo diventa metafora. Una fossa comune, come la definisce l’artista. Un luogo dove si intrecciano storie, speranze e drammi. Un simbolo di un’epoca segnata da indifferenza e frammentazione.
Il valore culturale e sociale della mostra
L’iniziativa si inserisce in un contesto artistico di rilievo. La Pinacoteca comunale si conferma spazio di dialogo tra passato e presente. Rinascimento e contemporaneità convivono, creando un ponte tra epoche e sensibilità diverse.
L’assessorato alla Cultura sottolinea il valore dell’esposizione. Un progetto capace di stimolare riflessione. Un invito a interrogarsi su temi che attraversano generazioni. Guerra, migrazione, dignità umana.
Un percorso artistico radicato nel territorio
Classe 1963, Baldicchi si forma in un ambiente ricco di stimoli culturali. Frequenta studi di artisti e restauratori. Entra in contatto con protagonisti della scena contemporanea. Tra questi, il maestro Nuvolo e Claudio Parmiggiani.
La sua produzione si distingue per un forte impegno civile. L’arte diventa strumento di denuncia. Linguaggio capace di raccontare l’invisibile. Di dare voce a chi non ne ha più.
Un’urgenza che resta attuale
La strage recente riporta tutto in primo piano. Non è un episodio isolato. È parte di una crisi strutturale. Le rotte migratorie restano teatro di tragedie quotidiane.
La mostra si inserisce in questo contesto. Non offre risposte. Ma impone uno sguardo. Diretto, senza filtri. Un richiamo alla responsabilità collettiva. Un’urgenza che non può essere ignorata.
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