Strage migranti ispira mostra Baldicchi tra arte e dolore

Fagioli stende il Verona e avvicina la Fiorentina alla salvezza Il centrocampista firma nel finale la vittoria dei viola, rimpianti per l'Hellas.

Meloni “In patria e all’estero la missione è difendere sempre interesse italiano” ROMA (ITALPRESS) – “In questi giorni ho voluto essere in Arabia Saudita, in Qatar, negli Emirati Arabi Uniti. Credo che per l’Italia sia importante in una fase così difficile essere presente nei luoghi dove si decide una parte fondamentale della nostra sicurezza e anche del nostro futuro economico. Questa missione è la prima di un […]

Spalletti “Dispiace per l’Italia. Il mio rinnovo? La priorità è il Genoa” "Vlahovic e' a disposizione, difficile che giochi dall'inizio. De Rossi uno dei 'miei figli'".

Il Sassuolo vince in rimonta, Cagliari battuto 2-1 Al rigore di Esposito rispondono Garcia e Pinamonti

Trump “L’Iran ha 48 ore per l’accordo o sarà l’inferno” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ricordate quando diedi all’Iran dieci giorni per fare un accordo o aprire lo stretto di Hormuz? Il tempo sta per scadere: 48 ore prima che si scateni l’inferno su di loro. Gloria a Dio!”. Così sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. – Foto IPA Agency – […]

Cina, un piano per stimolare ulteriormente i consumi nel settore dei servizi PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ieri ha reso pubblico un piano di lavoro per potenziare ulteriormente le infrastrutture per il consumo di servizi e sostenere i settori dei servizi domestici, dell’assistenza agli anziani e all’infanzia. Il documento, pubblicato congiuntamente dal ministero del Commercio e da altri otto dipartimenti, delinea 64 misure per stimolare i […]

Allegri “Nazionale? Non tutto da buttare. Io ct? Concentrato sul Milan” "Chi vince la gara contro il Napoli puo' sognare lo scudetto? Dipende dall'Inter", ha detto il tecnico rossonero.

Chivu difende l’Inter “Certi drammi solo per noi, Bastoni ci ha messo la faccia” "Finche' siamo primi in classifica vuol dire che siamo riusciti a mantenere le aspettative"

Gasperini “Volata finale, poi spero di restare, ma devono volerlo tutti” "I margini di errore sono di meno, contro l'Inter partita importante", dice il tecnico della Roma