Giornata dello Sport unisce Umbertide in passione condivisa

Successo al Pala Staccini per evento che intreccia attività fisiche e solidarietà locale

Umbertide ha vissuto un momento di intensa vitalità comunitaria questa mattina, 6 aprile 2026, nel giorno del Lunedì dell’Angelo. Al Pala Staccini si è disputata la seconda edizione della Giornata dello Sport, organizzata dal Basket Club Fratta insieme al Comune e con il sostegno delle associazioni locali. L’evento ha radunato famiglie, giovani e anziani in un turbine di energia positiva, trasformando il palazzetto in un hub di movimento e legami sociali.

Cerimonia inaugurale con benedizione e autorità

La giornata è partita con una solenne Santa Messa officiata da don Gaetano Bonomi Boseggia. L’atmosfera si è scaldata subito dopo, con l’arrivo dell’assessore allo Sport Lorenzo Cavedon e del consigliere comunale Alessio Silvestrelli, che hanno rappresentato il sindaco Luca Carizia. I loro saluti hanno dato il via ufficiale alle competizioni e ai laboratori sportivi, aperti indiscriminatamente a ogni fascia d’età. Bambini hanno corso tra coni e palloni, mentre adulti si sono cimentati in sfide amicali, creando un mosaico di risate e applausi.

Le attività si sono susseguite con ritmo incalzante: tornei di basket, sessioni di volley, prove di atletica leggera e giochi di squadra collettivi. Ogni disciplina ha messo in luce la passione autentica per lo sport, non come competizione feroce ma come strumento di unione. Il Pala Staccini, con le sue tribune affollate, ha pulsato di un’energia contagiosa, dove il sudore si mescolava a sorrisi e incoraggiamenti reciproci.

Solidarietà al centro dell’iniziativa

Un elemento distintivo ha elevato l’evento oltre il mero agonismo: le società sportive coinvolte hanno versato un contributo economico concreto al Gruppo Volontari Umbertide. Questo gesto ha infuso alla manifestazione un’anima solidale, legando il dinamismo atletico a un impegno sociale tangibile. Le risorse raccolte andranno a potenziare servizi essenziali, come l’installazione di un telefono dedicato per l’associazione e il finanziamento di progetti estivi per i più vulnerabili.

L’assessore Lorenzo Cavedon ha espresso gratitudine profonda: “Questa Giornata dello Sport rappresenta un baluardo di aggregazione autentica. Rafforza i vincoli tra clubs e cittadini, alimentando un senso di appartenenza radicato. Ringraziamo tutti gli artefici di questo successo, specie per il nobile supporto al Gruppo Volontari, che testimonia il cuore generoso della nostra comunità”.

Voce del Gruppo Volontari e prospettive future

Milena Morelli, presidente del Gruppo Volontari Umbertide, ha accolto il sostegno con emozione: “Siamo onorati da questa fiducia collettiva. I fondi imprezzeranno iniziative chiave, dal telefono associativo alle attività quotidiane e agli eventi estivi, ampliando il nostro impatto sul territorio”. Le sue parole hanno underscored il circuito virtuoso tra sport e welfare, dove ogni canestro o passaggio diventa leva per il bene comune.

L’amministrazione comunale ribadirà il proprio impegno verso il tessuto associativo. Iniziative come questa incarnano i principi di sportività, socializzazione e benessere, contrastando sedentarietà e isolamento con momenti di svago collettivo. Umbertide si conferma così un modello di vivacità locale, dove il Pala Staccini funge da catalizzatore per valori perenni.

Eco di un giorno memorabile

La seconda edizione della Giornata dello Sport si chiude con un’eredità duratura: amicizia forgiata sul campo, passione accesa nei cuori e condivisione che trascende le generazioni. Centinaia di partecipanti hanno lasciato il palazzetto con muscoli affaticati ma spiriti rigenerati, pronti a replicare questo slancio. L’evento non è solo un appuntamento pasquale, ma un pilastro annuale per la crescita armonica della comunità umbertidese, intrecciando fili invisibili di solidarietà e gioia condivisa.