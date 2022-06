Puletti (Lega), l’ospedale di Umbertide non chiude

Il Primo Intervento dell’ospedale di Umbertide, come già ripetuto in molte occasioni dall’assessore regionale alla sanità Luca Coletto, non chiude. A far calare il sipario su una questione annosa e più volte ribadita, è stata l’assemblea Legislativa che ha votato a maggioranza (Pd non ha partecipato al voto e civici astenuti) la mozione presentata dal consigliere regionale della Lega Manuela Puletti e sottoscritta dai colleghi Valerio Mancini e Stefano Pastorelli.

Il consigliere Puletti durante l’intervento ha ricordato come, purtroppo, sulla sanità e non solo, al Pd piaccia speculare motivo per cui ad Umbertide si sono raccolte firme annunciando chiusure sul nosocomio. Ipotesi mai supportata da alcun atto o delibera, ma frutto solo dell’immaginazione di un partito alla ricerca disperata di consensi. Un partito che, nonostante la raccolta firme per impedire la chiusura del Primo Intervento, ha deciso oggi di non partecipare al voto sulla mozione che ne definisce il futuro.

“Surreale – precisa il consigliere Lega – se non fosse che stiamo parlando del Pd. Mi auguro che dopo le dichiarazioni fatte dall’assessore Coletto in una sede istituzionale come il consiglio straordinario aperto di Umbertide e dopo l’approvazione della mozione, il Pd e le civiche umbertidesi possano dedicarsi ad altro, trovare un argomento diverso per cercare i consensi visto che questo non ha prodotto risultati. Consiglio di parlare di turismo, preferibilmente senza confondere l’Umbria con la Toscana, potrei suggerire di parlare di ferrovia ma anche in questo caso mi risulta fu chiusa dall’allora giunta Marini, potrei proporre al Pd e civiche una raccolta firme su chi al merito preferisce la tessera di partito, in questo caso credo sarebbe un successo. Ironia a parte – che vuole solo evidenziare gli insuccessi di una giunta regionale che nemmeno ha finito il mandato perché furono arrestati esponenti di giunta e di partito, coinvolti in uno dei più grandi scandali che la storia dell’Umbria potrà mai raccontare – ancora una volta la Lega sceglie di stare dalla parte del buonsenso e dei cittadini confermando che nessun primo intervento ad Umbertide verrà chiuso”.