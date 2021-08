Covid-19, Bacchetta: “Ieri 14 nuovi positivi e sette guariti”

“Impegnati a garantire la corretta fruizione del centro storico e l’attuazione delle nuove disposizioni del governo nei nostri servizi”.

Da domani Green Pass alla Biblioteca Carducci, in Pinacoteca comunale, al Centro delle Tradizioni di Popolari e al museo Malakos. Green Pass o test antigenico negativo per l’acquafitness nella piscina comunale. “Ieri a Città di Castello i nuovi positivi sono stati 14, a fronte di sette persone guarite”.

E’ quanto comunica il sindaco Luciano Bacchetta, che evidenzia: “continuiamo a registrare un numero consistente di nuovi positivi al Covid-19 che porta il totale a oltre 150 casi, anche se sono confortanti le molte guarigioni in assenza di ricoveri in ospedale”. “Spingere sulla vaccinazione è l’unica risposta di fronte all’allargamento delle fasce d’età coinvolte dal contagio, che non interessa più solo i giovanissimi come all’inizio di questa quarta ondata”, sottolinea il primo cittadino, nel rinnovare l’invito ai tifernati a “valutare responsabilmente di proteggere se stessi, i propri cari e la collettività”.

“Accanto a questo è necessario che ci siano moderazione e prudenza in tutte le situazioni della quotidianità – chiarisce il sindaco – nelle quali è importante non perdere di vista il rispetto delle prescrizioni finalizzate al contenimento dell’espansione del Coronavirus, di fronte a una variante Delta che in questa fase sta mostrando tutta la sua aggressività”.

“Come amministrazione comunale valuteremo insieme alle forze dell’ordine come continuare ad assicurare una corretta presenza dei cittadini nei luoghi del centro storico”, precisa Bacchetta, aggiungendo: “stiamo accuratamente intervenendo in tutti i settori per garantire anche la massima rispondenza dei nostri servizi alle nuove disposizioni del governo”.

A questo proposito il primo cittadino ricorda che in attuazione del decreto legge numero 105 del 23 luglio 2021, da domani, venerdì 6 agosto, l’ingresso nella Biblioteca comunale Carducci sarà consentito solo ai possessori del Green Pass. Come comunicato da Poliedro Cultura, la stessa Certificazione Verde, cartacea o digitale, sarà necessaria per l’ingresso nella Pinacoteca comunale e presso il Centro delle Tradizioni Popolari di Garavelle (ad eccezione dei ragazzi sotto i 12 anni di età), unitamente a un documento di riconoscimento. Green Pass e documento d’identità obbligatori anche per visitare il museo Malakos, con le esenzioni previste dal decreto legge.

Green Pass o test antigenico negativo effettuato 48 ore prima saranno invece necessari per l’accesso alla vasca interna delle piscine comunali, dove fino al 15 agosto sono in programma le lezioni di acquafitness gestite da Polisport.