Covid-19, Bacchetta: “ieri sette nuovi positivi e nessun guarito”

“I dati della giornata di ieri ci riferiscono di sette nuovi postivi e di nessuna guarigione”. E’ quanto rende noto il sindaco Luciano Bacchetta, aggiornando a “oltre 130 il numero dei positivi a Città di Castello”.

“Continuano a crescere i positivi, ma anche il numero dei tamponi effettuati e delle persone in isolamento precauzionale – evidenzia il primo cittadino – a dimostrazione che il virus corre, che la variante Delta è molto aggressiva e contagiosa”.

“Per fortuna non abbiamo notizie di ricoveri in ospedale e questo è uno degli aspetti confortanti in questa fase, insieme al fatto che è iniziata anche nel nostro territorio la vaccinazione degli adolescenti, la fascia d’età che ora è statisticamente la più colpita”, osserva Bacchetta.

“Dobbiamo assolutamente tenere la guardia alta”, ammonisce il sindaco, che prosegue: “in settimana cercheremo di avere un incontro con le forze dell’ordine con l’obiettivo di lavorare per rendere più sicure le serate nel centro storico, dove è necessario contemperare le legittime esigenze dei residenti di avere tranquillità e le necessità degli operatori commercial di poter svolgere il proprio lavoro nel momento in cui, dopo un anno e mezzo, sono tornati a respirare dal punto di vista economico”.