Controllo straordinario a Città di Castello: intensificati servizi territorio

Carabinieri effettuano operazioni fra Città di Castello, San Giustino e Citerna

Nel contesto delle attività di prevenzione generale e di controllo del territorio disposte dalla Compagnia Carabinieri di Città di Castello, è stato realizzato un servizio straordinario di controllo territoriale che ha interessato i comuni di Città di Castello, San Giustino e Citerna, tre realtà amministrative contigue ubicate nella provincia di Perugia. L’operazione è stata caratterizzata da una particolare attenzione alle aree ritenute sensibili dal punto di vista della criminalità predatoria, specificamente gli insediamenti residenziali dove si concentrano frequentemente i furti in abitazione, categoria di reati che incide significativamente sulla percezione di sicurezza della popolazione civile. L’operazione rappresenta una manifestazione concreta della strategia di controllo territoriale implementata dall’Arma dei Carabinieri nel contesto della provincia perugina.

L’articolazione capillare del dispositivo di controllo

Il dispositivo operativo è stato articolato su molteplici pattuglie dell’Arma carabinieresca operanti nella zona di Città di Castello, pattuglie che sono state sviluppate secondo un’ottica di presenza capillare e visibile sul territorio. Questa metodologia operativa riflette una consapevolezza che la prevenzione della criminalità dipende significativamente dalla percezione della presenza delle forze dell’ordine da parte della popolazione civile, percezione che costituisce un elemento deterrente significativo rispetto alla commissione di reati. Il dispositivo ha consentito di effettuare controlli mirati alla circolazione stradale e all’identificazione di persone di interesse operativo, ovvero soggetti già noti alle autorità per precedenti condotte criminose o per situazioni di rischio specifico.

I numeri complessivi dell’operazione di controllo

Nel corso dell’operazione straordinaria, il personale carabinieresco ha controllato complessivamente 38 veicoli e ha sottoposto a identificazione 72 persone, numeri che testimoniano l’intensità dell’attività di controllo dispiegata sul territorio interessato. Questi controlli sono stati effettuati attraverso l’implementazione di posti di controllo fissi e mediante verifiche dinamiche lungo le principali arterie viabilistiche e nei punti di aggregazione sociale, metodologie che consentono una copertura capillare della zona interessata dall’operazione. La localizzazione dei controlli nei punti di aggregazione testimonia una consapevolezza che tali luoghi rappresentano contesti nei quali la criminalità assume manifestazioni particolarmente significative.

Le violazioni accertate e le sanzioni amministrative

All’esito degli accertamenti svolti nel corso del servizio straordinario, le autorità hanno elevato 12 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, numero significativo che testimonia l’elevato livello di non conformità alla normativa viabilistica presente nel territorio controllato. Fra le violazioni accertate, due riguardavano guida in stato di ebbrezza alcolica, reato che rappresenta uno dei fattori più significativi di incidentalità stradale e di morbilità sulle strade italiane. Una ulteriore violazione riguardava l’utilizzo del telefono cellulare durante la conduzione del veicolo, comportamento che rappresenta un elemento di distrazione dalla guida con conseguenze significative sulla sicurezza stradale.

Il ritiro delle patenti di guida e la tutela dell’incolumità

Le infrazioni accertate, in particolare quelle riguardanti la guida in stato di ebbrezza alcolica, hanno comportato il ritiro delle patenti di guida da parte delle autorità competenti. Questo provvedimento amministrativo rappresenta una misura cautelativa finalizzata alla tutela dell’incolumità degli utenti della strada, misura che si iscrive nella categoria dei provvedimenti amministrativi di sospensione cautelare della patente, provvedimenti che rappresentano uno strumento efficace di prevenzione della recidiva nei comportamenti di guida pericolosa.

Il contesto strategico dell’operazione

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto alle condotte illecite implementata dall’Arma dei Carabinieri nel contesto della provincia perugina. Questa strategia è volta a rafforzare la percezione di sicurezza da parte della popolazione civile e a garantire una costante presenza dell’Arma nei centri abitati e nelle aree di aggregazione, elementi che rappresentano i fattori determinanti per il conseguimento di una prevenzione efficace della criminalità. La percezione di sicurezza risulta particolarmente rilevante nel contesto delle comunità locali di dimensioni medie quale rappresentano Città di Castello e i comuni contermini.

La prospettiva dei servizi straordinari futuri

L’Arma dei Carabinieri ha comunicato l’intenzione di proseguire con analoghi servizi straordinari anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di assicurare un presidio efficace del territorio e di garantire una risposta concreta alle esigenze di sicurezza espresse dalla cittadinanza. Questa comunicazione riflette una consapevolezza da parte dell’istituzione dell’importanza di mantenere nel tempo una continuità operativa nel campo della prevenzione della criminalità, continuità che si manifesta attraverso la ripetizione nel tempo di operazioni straordinarie di controllo territoriale. La programmazione di operazioni future testimonia inoltre una capacità di programmazione strategica delle attività di controllo, programmazione che consente un’allocazione più efficiente delle risorse umane disponibili e una maggiore efficacia operativa complessiva.