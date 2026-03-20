Controllo straordinario, 51 identificati e 5 segnalati come assuntori

L’operazione dei Carabinieri tra tre comuni dell’Alto Tevere per contrastare i furti

Controllo straordinario del territorio. I Carabinieri intensificano i servizi tra Città di Castello, Umbertide e Citerna. Nel quadro delle attività di prevenzione generale e di contrasto alla microcriminalità disposte dalla Compagnia dell’Arma tifernate, è stato predisposto un piano di servizi articolato e a elevata densità operativa. L’obiettivo principale è stato quello di rafforzare la percezione di sicurezza nei centri abitati e nelle zone rurali storicamente più esposte al fenomeno dei furti in abitazione e ad altre condotte predatorie.

Il dispositivo messo in campo dalla Compagnia di Città di Castello ha interessato le aree più sensibili dei territori di Umbertide e Citerna.

Le pattuglie, coordinate in un’ottica di presenza visibile e costante, hanno operato con un dispositivo flessibile che ha alternato posti di controllo fissi a verifiche dinamiche lungo le arterie principali. L’attenzione si è concentrata in particolare sui nodi viari che collegano i tre comuni e sulle aree di aggregazione serale, dove spesso si registrano episodi di illegalità diffusa.

Identificazioni e sanzioni

Nel corso delle attività, che si sono protratte fino a tarda serata, i militari hanno sottoposto a controllo 42 veicoli e 51 persone. L’operazione ha permesso di acquisire elementi utili per la ricostruzione dei movimenti di soggetti considerati di interesse operativo, incrementando il livello di attenzione su situazioni potenzialmente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sul fronte dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, l’attività ha portato a un risultato significativo. 5 persone sono state segnalate alla Prefettura di Perugia quali assuntori di stupefacenti. I controlli hanno infatti permesso di individuare soggetti in possesso di modiche quantità di droga, verosimilmente destinate all’uso personale, con conseguente attivazione delle procedure amministrative previste dalla legge.

Sicurezza stradale e prossimità

Parallelamente ai controlli antipredazione, l’attenzione dei Carabinieri si è rivolta con decisione anche alla sicurezza stradale. Sulle strade dei tre comuni sono state elevate 4 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Le infrazioni contestate riguardano principalmente comportamenti di guida a rischio, con l’obiettivo di prevenire sinistri e tutelare l’incolumità degli utenti della strada.

L’operazione si inserisce in una strategia più ampia di prossimità voluta dal Comando Provinciale. L’approccio adottato punta a garantire un presidio costante del territorio, non solo attraverso interventi repressivi ma anche tramite un lavoro di ascolto delle esigenze segnalate dai cittadini. La scelta di concentrare i servizi nelle aree più sensibili risponde proprio alla necessità di offrire risposte concrete alle richieste di sicurezza che arrivano dalla comunità.

Futuri dispositivi in campo

L’Arma dei Carabinieri proseguirà con analoghi servizi straordinari anche nelle prossime settimane. La programmazione degli interventi sarà modulata in base all’evoluzione del quadro criminale e alle esigenze stagionali. L’obiettivo dichiarato è mantenere alto il livello di attenzione, assicurando un contrasto efficace a qualsiasi forma di illegalità e rafforzando il rapporto di fiducia con la popolazione.