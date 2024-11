Controllo notturno: due albanesi denunciati per arnesi da scasso

Controllo notturno – Due giovani albanesi, di poco più di vent’anni e con precedenti di polizia, sono stati denunciati dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Città di Castello per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. I due sono stati controllati nella mattinata di oggi mentre si trovavano a camminare a piedi in una zona di campagna nel Comune di San Giustino (PG).

I militari, intervenuti alle prime luci dell’alba, hanno subito notato il comportamento sospetto dei giovani, che indossavano abiti scuri, guanti da lavoro e scaldacollo a coprire interamente il volto, un atteggiamento che ha destato l’attenzione dei Carabinieri. Durante la perquisizione, i due sono stati trovati in possesso di attrezzi comunemente usati per compiere furti in abitazione, tra cui un piede di porco, un cacciavite e una torcia elettrica.

In seguito a un approfondito controllo, i giovani non sono riusciti a giustificare il possesso degli arnesi, non fornendo spiegazioni plausibili sul loro utilizzo. Di conseguenza, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia, che si occuperà delle necessarie valutazioni legali.