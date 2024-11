Presentazione del videoclip di Gipsy Fiorucci a San Giustino

Presentazione del videoclip – Venerdì 22 novembre, presso il Cinema Teatro Astra di San Giustino (PG) alle ore 11:30, verrà presentato il nuovo videoclip del singolo di Gipsy Fiorucci dal titolo Unico In Questo Universo. Durante l’evento verrà lanciato anche il progetto “Fiamma dell’Unicità”, ideato dall’artista stessa con l’obiettivo di valorizzare e celebrare l’individualità di ciascuno, contrastando stereotipi e pregiudizi attraverso un messaggio diretto e inclusivo.

Il progetto “Fiamma dell’Unicità” punta a promuovere l’accettazione della diversità, specie tra i giovani, con iniziative nelle scuole e nei centri culturali, inizialmente nell’area dell’Alta Valle del Tevere tosco-umbra, con l’intento di espandersi poi in altre regioni. Con lo slogan “Io non sono diverso, sono unico in questo universo”, l’iniziativa si propone di diffondere valori come il rispetto dell’unicità individuale e la lotta ai pregiudizi e agli stereotipi. Il progetto vuole così diventare un riferimento per scuole e spazi culturali attraverso attività artistiche, musicali e incontri educativi, a cui parteciperanno non solo Gipsy Fiorucci ma anche psicologi, coach e formatori qualificati.

L’iniziativa prevede diversi obiettivi e interventi:

Concerti e performance: per sensibilizzare attraverso la musica e le arti visive.

Laboratori educativi e formativi: indirizzati principalmente agli studenti, con il coinvolgimento di esperti per affrontare temi come bullismo, disturbi alimentari e violenza.

Incontri di supporto e ascolto: per offrire momenti di confronto e sostegno a chi si sente escluso o emarginato.

Il videoclip di Unico In Questo Universo è pensato come un inno alla singolarità di ogni persona, un messaggio di forza che invita a sentirsi speciali e a non temere di mostrare la propria identità. La canzone di Fiorucci mira a offrire supporto a chi, specie tra i giovani, vive situazioni di disagio o non si sente accolto dai propri coetanei. Con parole semplici ma incisive, il brano abbraccia tematiche di grande attualità, come il bullismo, la violenza e i disturbi alimentari, proponendosi come un messaggio di speranza e inclusione.

Per garantire la massima efficacia del progetto, l’artista collaborerà con figure professionali del settore educativo e formativo. L’intenzione è di far sì che ogni attività diventi un’occasione per stimolare il dialogo e promuovere una cultura dell’inclusività, specialmente nei contesti scolastici. In questo senso, il progetto ambisce a creare un ambiente sicuro per tutti, dove ciascun individuo possa esprimere liberamente la propria unicità.

Il lancio di “Fiamma dell’Unicità” rappresenta un’iniziativa di ampio respiro sociale, che mira non solo a sensibilizzare i giovani ma anche a coinvolgere famiglie, educatori e operatori sociali in un percorso di consapevolezza collettiva.