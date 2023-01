Arte e Cultura Eventi Ultime notizie Via Fucci, 12, 06012 Città di Castello PG Map

Concerto Epifania, Teatro Illuminati Orchestra da Camera i Concertisti

La grande musica è tornata alla fine del 2022 al Teatro degli Illuminati di Città di Castello che ha ospitato “Le Variazioni Goldberg di Bach interpretate da Francesco Attesti, un recital che ha proposto una serata all’insegna della musica di qualità e che ha valorizzato lo storico pianoforte Tallone in dotazione al teatro. Ringraziamenti reciproci via social tra Francesco Attesi e l’assessore alla Cultura Michela Botteghi per l’evento degli Illuminati, che prelude al Concerto dell’Epifania, venerdì 6 gennaio, alle ore 21.00, quando ad esibirsi, chiudendo idealmente le festività 2022-2023 sarà “l’Orchestra da Camera i Concertisti”, del maestro, Gianfranco Contadini con la partecipazione del maestro, Fabio Battistelli al clarinetto, soprano, Alessandra Benedetti, Ezio Monti, direttore. Vendita dei biglietti al botteghino dalle 18.00 del giorno dello spettacolo.

Nel frattempo poi si sono ripetute le aperture straordinarie del centro Pillitu Meroni, preso letteralmente d’assalto da cittadini e turisti. L’appartamento, oggetto di un benemerito lascito della tifernate Paola Pillitu, è visitabile previa prenotazione alla email cultura@ilpoliedro.org anche nei giorni di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio dalle 10.00 alle 12.00. Nuovo cinema Castello propone in questi giorni: Alessandro Borghi e Luca Marinelli tornano al cinema con LE OTTO MONTAGNE: Premiato al Festival di Cannes.

Dal primo Gennaio TRE DI TROPPO. Ultimi due spettacoli per IL GRANDE GIORNO di Aldo, Giovanni e Giacomo! I tre comici tornano sul grande schermo per la gioia del cinema italiano. IL GRANDE GIORNO di Massimo Venier è il loro regalo di Natale 2022. Una commedia divertente che racconta la storia di una lunga amicizia, messa in discussione durante un matrimonio. Tutti saranno costretti a fare i conti con i propri dubbi e con il coraggio che ci vuole per concedersi la felicità. Continua AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA: ( ANCHE IN 3D).

Ultimissimi spettacoli di IL GATTO CON GLI STIVALI 2. Alla “Galleria delle Arti”, una riflessione attorno a tre artisti: Burri Leoncillo e Nuvolo legati da una terra di origine: l’Umbria, e da un territorio di formazione come L’Alta Valle del Tevere, la “Valle Museo”, che per tutti e tre ha rappresentato uno snodo decisivo per lo sviluppo dei loro percorsi. A cura di Lorenzo Fiorucci.