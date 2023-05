Città di Castello, Mancini (Lega): “Armamento Polizia Locale nostra vittoria”

“L’armamento della Polizia Locale è una delle battaglie storiche che come Lega stiamo portando avanti in Consiglio Comunale da oltre dieci anni senza mai trovare l’appoggio degli amministratori locali – ricorda il Capogruppo della Lega Città di Castello Valerio Mancini – abbiamo presentato mozioni che puntualmente sono state bocciate, la prima nel 2014, poi nel 2016. A febbraio 2022 ho scritto alla Presidente della I Commissione chiedendole di invitare in audizione il Comandante della Polizia Locale, insieme al Sindaco e all’Assessore competente, per valutare la possibilità di dotare gli agenti della Municipale di strumenti di difesa, ma alla mia richiesta non è stato dato alcun seguito – prosegue Mancini – di recente, insieme al Segretario della Lega Città di Castello Giorgio Baglioni, siamo stati anche promotori di una Petizione proprio per chiedere, a nome di tutti i cittadini sottoscrittori, l’armamento della Municipale tifernate.

Dopo anni di ‘no’, ho appreso soltanto ieri che venerdì 19 maggio all’Ordine del giorno della IV Commissione ci sarà il Regolamento di Polizia, Sicurezza e Daspo Urbano e il Regolamento per la Disciplina dell’Armamento della Polizia Locale – rende noto Mancini – tralasciando la scorrettezza politica degli amministratori, che non si sono preoccupati di coinvolgere chi su questi temi si è sempre battuto, sono soddisfatto che dopo decenni finalmente anche a sinistra abbiano capito che dotare i nostri agenti di Polizia Locale di strumenti di difesa non solo contribuisce a garantire maggiore sicurezza ai nostri concittadini e agli agenti stessi, ma soprattutto equivale a rispettare le leggi in vigore.

La Legge Regionale precisa difatti che ‘Gli enti che, nell’ambito della propria autonomia, stabiliscono di non armare la polizia locale, non possono impiegare il personale in servizi di vigilanza esterna’ – spiega Mancini – per questo è fondamentale che gli agenti della Municipale dispongano di armamento così da poter svolgere la vigilanza esterna ed essere di supporto non solo alla cittadinanza, ma anche alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio cittadino. A differenza del PD, per la Lega la sicurezza dei cittadini e degli agenti è sempre stata una priorità – conclude Mancini – finalmente anche a sinistra si sono accorti che le nostre sono battaglie di buonsenso e hanno deciso di dar seguito alle nostre proposte: meglio tardi che mai”.