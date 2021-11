Città di Castello, insediate tre commissioni consiliari

Si sono insediate con la nomina di presidenti e vicepresidenti tre commissioni consiliari: “Assetto del territorio”, “Servizi” e “Affari Istituzionali”. Si tratta di un passaggio fondamentale per poter far marciare al meglio la macchina comunale e, studiare e dare indirizzi alla stessa. Presidente della Seconda Commissione denominata “Assetto del territorio” (operante nei settori lavori pubblici, servizi tecnici, ambiente, urbanistica, trasporti e traffico) è stato eletto presidente, Massimo Minciotti (Pd), vice-presidente, Valerio Mancini (Lega).

Fonte: Comune di Città di Castello

Della stessa commissione inoltre fanno parte per la maggioranza Gionata Gatticchi (Pd) Maria Grazia Giorgi (Pd), Luigi Gennari (Psi), Loriana Grasselli (Psi) e Claudio Serafini (Civici per Secondi); per la minoranza, Filippo Schiattelli (Unione civica tiferno), Andrea Lignani Marchesani e Roberto Marinelli (Lista Marinelli sindaco). Presidente della Terza Commissione denominata “Servizi” (operante nei settori soldiarietà, sanità e sicurezza sociale, cultura, sport, politiche giovanili, pubblica istruzione, promozione ed educazione ambientale) è stato eletto presidente Claudio Serafini (Lista civica Luca Secondi sindaco), vice-presidente, Luciana Bassini (Unione civica tiferno). Della stessa commissione inoltre fanno parte per la maggioranza, Massimo Minciotti, Gionata Gatticchi e Roberto Brunelli (Pd), Ugo MauroTanzi e Luigi Gennari (Psi); per la minoranza, Elda Rossi (Fdl), Emanuela Arcaleni (Castello Cambia) e Silvia Norgiolini (Lista Marinelli sindaco).