Circo Soluna accende Montone con magia e acrobazie dal vivo

Tentato femminicidio nel Ternano, bloccato il marito in fuga TERNI (ITALPRESS) – Catturato dai carabinieri il marito della donna presa a martellate sull’autobus nel Ternano. L’uomo in fuga da due giorni, come apprende il Tg1, si nascondeva in un bosco non lontano dal luogo dell’aggressione.-foto Ipa Agency-(ITALPRESS).

Iran, Tajani “La Cina può svolgere un ruolo fondamentale per raggiungere accordo” ROMA (ITALPRESS) – “Due settimane fa, ho chiesto ai cinesi di svolgere un ruolo positivo per il cessate il fuoco e per proteggere il Paesi del Golfo. La posizione cinese non è uguale alla nostra a proposito dell’Iran, però credo che la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l’Iran a raggiungere un accordo. […]

Primark, 10 anni in Italia e un investimento di 22 mln per aprire 3 nuovi negozi MILANO (ITALPRESS) – Primark, retailer internazionale di moda, segna 10 anni di presenza in Italia con l’annuncio di un nuovo investimento di 22 milioni di euro per l’apertura di tre nuovi negozi e la creazione di 300 nuovi posti di lavoro, nell’ambito della sua continua espansione nel Bel Paese.I nuovi negozi saranno situati a Cremona […]

Iran, Trump “Il cessate il fuoco è un malato terminale in terapia intensiva” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Dopo aver letto la lettera spazzatura che mi hanno mandato (gli iraniani, ndr), direi che in questo momento il cessate il fuoco è una sorta di malato terminale in terapia intensiva, è molto debole. Diciamo che il cessate il fuoco è come una persona che si trova in terapia intensiva […]

Napoli ko contro il Bologna, rinviata la qualificazione Champions Felsinei avanti di due gol, la squadra di Conte rimonta ma nel recupero Rowe firma il 2-3

La Cina ospiterà per la prima volta il Congresso mondiale della vite e del vino YINCHUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il 47esimo Congresso mondiale della vite e del vino si terrà a Yinchuan, capoluogo della regione autonoma del Ningxia Hui, nella Cina nord-occidentale, dal 12 al 16 ottobre, come hanno dichiarato sabato le autorità locali. Sarà la prima volta che il congresso, che si terrà insieme alla 24esima Assemblea generale dell’Organizzazione […]

Hantavirus, Schillaci “Nessun pericolo in Italia” Lo ha detto al Tg1 il ministro della Salute Orazio Schillaci.

Cina, inflazione ancora in moderata ripresa ad aprile PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’inflazione al consumo in Cina ha mantenuto una moderata ripresa nel mese di aprile, sostenuta da una maggiore domanda di viaggi primaverili e dal rialzo dei prezzi internazionali dell’energia, secondo i dati ufficiali diffusi oggi. L’indice dei prezzi al consumo (CPI) del Paese, uno dei principali indicatori dell’inflazione, è aumentato dell’1,2% […]

Trump “Ottimo rapporto con Xi, su vendita armi a Taiwan ne parlerò con lui” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito “ottimo” il suo rapporto con l’omologo cinese Xi Jinping. Parlando con i giornalisti nello Studio Ovale, il capo della Casa Bianca si è così espresso in vista del suo viaggio a Pechino, programmato per il 14 e 15 maggio. “Ho un […]