Circo Soluna accende Montone con magia e acrobazie dal vivo

12 Maggio 2026 Animali, Montone, sociale 0

Santa Maria di Sette ospita due serate di stupore unite

Montone si prepara ad accogliere una delle esperienze artistiche più suggestive della stagione. Il Circo Teatro Soluna arriva nella frazione di Santa Maria di Sette con due serate pensate per riportare il pubblico dentro un mondo fatto di meraviglia, poesia e spettacolo dal vivo. L’appuntamento è fissato per il 13 e 14 maggio alle ore 20.30 con una nuova produzione che promette di trasformare lo spazio scenico in un viaggio sospeso tra passato e immaginazione.

La compagnia itinerante, conosciuta in tutta Europa per i suoi storici carri trainati dai cavalli e per uno stile che richiama il circo delle origini, porterà in scena uno spettacolo capace di coinvolgere adulti e bambini attraverso immagini evocative, numeri acrobatici e musica eseguita dal vivo.

Un ritorno alla magia del circo tradizionale

Niente effetti digitali, nessuna tecnologia invasiva. Il cuore dello spettacolo sarà la relazione diretta con il pubblico. Il progetto artistico del Circo Teatro Soluna punta infatti a recuperare la dimensione autentica dello stupore, quella fatta di silenzi, luci soffuse e performance costruite sulla presenza fisica degli artisti.

Tra i momenti più attesi ci saranno i cammini sul filo sospesi nel vuoto, le evoluzioni acrobatiche e la giocoleria ritmata dalla musica dal vivo. Ogni scena verrà accompagnata da sonorità capaci di creare un’atmosfera intensa e coinvolgente, trasformando l’evento in un’esperienza immersiva.

Una carovana artistica che attraversa lEuropa

Da oltre trent’anni il Circo Teatro Soluna percorre strade europee portando avanti una tradizione antica. La compagnia viene considerata una vera famiglia itinerante che custodisce un modo diverso di vivere il teatro e il circo. I grandi carri colorati trainati dai cavalli rappresentano da sempre il simbolo di una filosofia fondata sulla lentezza, sull’incontro umano e sulla condivisione artistica.

A Montone il pubblico potrà così assistere non solo a uno spettacolo, ma anche a un racconto fatto di viaggio, passione e ricerca artistica. La scelta di Santa Maria di Sette come luogo dell’evento contribuirà inoltre a creare un contesto raccolto e suggestivo, perfetto per accompagnare il clima poetico della rappresentazione.

Due serate dedicate a famiglie e sognatori

L’iniziativa si rivolge a spettatori di tutte le età. Bambini, famiglie e appassionati di arti performative troveranno uno spettacolo costruito per emozionare senza bisogno di artifici. La forza della proposta artistica del Circo Teatro Soluna risiede proprio nella semplicità scenica e nella capacità di riportare al centro l’immaginazione.

Le due date di maggio rappresentano così un’occasione speciale per vivere una serata diversa, lontana dalla routine quotidiana e immersa in un’atmosfera che richiama il fascino del circo di un tempo. Montone si prepara quindi ad accendere le luci su un evento destinato a lasciare il segno nel pubblico presente.

Circo Teatro Soluna a Montone

Due serate dedicate alla magia del teatro circo nella frazione di Santa Maria di Sette.
Il pubblico potrà assistere a spettacoli di acrobazia, giocoleria e musica dal vivo
in un’atmosfera senza tempo. La storica carovana del Circo Teatro Soluna porterà
in scena un viaggio poetico tra emozioni, stupore e tradizione itinerante.
Gli artisti accompagneranno grandi e bambini dentro un mondo fatto di meraviglia,
equilibrio e spettacolo dal vivo. L’evento è pensato per famiglie e appassionati
delle arti performative. Appuntamento il 13 e 14 maggio alle ore 20.30.
Una esperienza suggestiva immersa nella quiete di Montone.

Evento Circo Teatro Soluna
Luogo Santa Maria di Sette Montone
Date 13 e 14 maggio 2026
Orario Ore 20.30

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