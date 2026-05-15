Retrò e moto vintage accendono Città di Castello centro

Bancarelle e beneficenza animano Perugia con eventi unici

Una domenica dedicata al fascino del passato, alle moto d’epoca e all’antiquariato animerà il centro storico di Città di Castello con due eventi capaci di unire cultura, turismo, solidarietà e passione per il vintage. Il 17 maggio la città ospiterà infatti la tradizionale rassegna “Retrò” e la dodicesima edizione di “The Distinguished Gentleman’s Ride”, appuntamento internazionale dedicato alle moto classiche e alla raccolta fondi per la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale maschile.

Le piazze e le vie principali del centro storico si trasformeranno in un grande percorso tra bancarelle, collezionismo, artigianato e motociclette d’altri tempi, attirando appassionati provenienti da diverse regioni.

Antiquariato e atmosfera d’altri tempi

“Retrò” tornerà ad occupare gli spazi più suggestivi del centro storico con espositori dedicati ad antiquariato, filatelia, numismatica, libri, dischi, mobili, complementi d’arredo antichi e abbigliamento vintage.

La manifestazione interesserà piazza Matteotti, Largo Gildoni, piazza Fanti, corso Cavour e piazza Gabriotti, creando un itinerario che attraverserà alcuni degli scorci più rappresentativi della città.

Anche per questa edizione si registra il tutto esaurito per gli espositori. Sono infatti circa 130 gli operatori che prenderanno parte all’evento con un’offerta ampia e ricercata, pensata per attrarre collezionisti, curiosi e visitatori alla ricerca di oggetti rari o atmosfere del passato.

La rassegna rappresenta da oltre quarant’anni uno degli appuntamenti più consolidati del calendario cittadino e continua a mantenere un forte richiamo turistico grazie alla qualità delle esposizioni e al contesto artistico del centro storico tifernate.

Un percorso tra arte e gusto

L’evento offrirà anche l’occasione per riscoprire il patrimonio storico e culturale di Città di Castello. Le bancarelle saranno infatti circondate da palazzi rinascimentali e monumenti simbolo della città, come Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, Palazzo Vitelli alla Cannoniera sede della Pinacoteca comunale, Palazzo Vitelli a San Giacomo e Palazzo Albizzini che ospita la Fondazione Burri.

La giornata sarà inoltre un’opportunità per valorizzare la tradizione gastronomica locale. Ristoranti e attività ricettive proporranno menù legati alla cucina del territorio, con il tartufo protagonista assoluto delle specialità umbre.

Le moto classiche del Gentleman’s Ride

Accanto a “Retrò” tornerà anche “The Distinguished Gentleman’s Ride”, manifestazione internazionale organizzata a Città di Castello dall’associazione Ferro e Motus.

L’evento riunisce motociclisti in abbigliamento elegante e in stile vintage accomunati dalla passione per le moto classiche e dall’obiettivo benefico della raccolta fondi destinata alla ricerca scientifica e ai programmi di prevenzione sanitaria.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti in piazza Garibaldi alle ore 10. Alle ore 11 partirà la tradizionale parata motociclistica che attraverserà diversi centri della Valtiberina prima di fare ritorno nel cuore della città.

Dalle ore 13 i giardini di piazza Garibaldi ospiteranno momenti di intrattenimento con musica, area food truck e iniziative aperte al pubblico con ingresso libero.

Modifiche al traffico e viabilità

Per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni il comando della Polizia Locale ha predisposto specifiche modifiche alla circolazione.

Dalle ore 6 alle ore 20 sarà vietato il transito ai veicoli a motore in piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti nel tratto compreso tra via del Popolo e via Cacciatori del Tevere. Divieto di sosta anche in piazza Fanti e piazza Costa, con alcune eccezioni riservate agli espositori per le operazioni di carico e scarico.

Ulteriori limitazioni interesseranno piazza Garibaldi e via Gramsci dalle ore 8 alle ore 20 in occasione del “Distinguished Gentleman’s Ride”, con divieto di transito e sosta nelle aree interessate dall’evento.

Turismo, tradizione e solidarietà

L’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri ha sottolineato come “Retrò” continui a mantenere immutato il proprio fascino dopo oltre quarant’anni, attirando visitatori italiani e stranieri grazie alla capacità di coniugare tradizione, qualità e atmosfera.

Accanto alla storica rassegna, il “Distinguished Gentleman’s Ride” rappresenta invece il volto internazionale e solidale della giornata, capace di unire la cultura motociclistica alla beneficenza in un contesto di forte partecipazione cittadina.

Città di Castello si prepara così a vivere una domenica all’insegna del vintage, della convivialità e della valorizzazione del territorio, trasformando il centro storico in uno spazio aperto dedicato alla memoria, allo stile e alla condivisione.

Città di Castello, un fine settimana tra libri, musica, teatro e arte: gli eventi culturali dal 14 al 17 maggio 2026

Dal 14 al 17 maggio 2026 Città di Castello propone un ricco calendario di appuntamenti culturali che accompagneranno cittadini e visitatori tra letteratura, musica, teatro, arti visive e formazione, confermando ancora una volta il ruolo centrale della città nel panorama culturale umbro.

Alle ore 21.00 di giovedì 14 maggio, presso il Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati, si terrà il terzo appuntamento del “Circolo del Libro”. Protagonista della serata sarà Nicola Mariuccini con il volume “Io ti porterei”, pubblicato da Castelvecchi Editore nel 2024. Dialogherà con l’autore Enrico Carloni, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia, mentre le letture saranno affidate ad Alina Baldicchi.

Venerdì 15 maggio alle ore 18.00 la Chiesa di San Domenico ospiterà il concerto di Nando Citarella con i Tamburi del Vesuvio, uno degli appuntamenti più attesi della Settimana della Musica.

Sempre venerdì 15 maggio, alle ore 21.00, prenderà il via il primo dei saggi della Scuola Comunale di Musica “G. Puccini”, che accompagneranno le prossime settimane. Ad inaugurare il calendario sarà la classe di canto moderno della professoressa Giovanna Pazzaglia, che durante l’anno accademico ha guidato gli allievi in un percorso di crescita artistica e personale attraverso la musica. La serata si svolgerà presso la Scuola Comunale “Giacomo Puccini” di Città di Castello. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Sabato 16 maggio alle ore 17.00, presso la Sala degli Specchi, sarà protagonista il musicista Ramberto Ciammarughi con un nuovo appuntamento inserito nel programma della Settimana della Musica.

Sempre sabato 16 maggio il Teatro degli Illuminati ospiterà “Giuliano e Romina”, spettacolo della scuola di teatro “Tutto Fa Brodway” diretta da Mic Mirabucci. Uno show ispirato agli anni ’90, con venti personaggi in scena tra musica, danza e comicità, pensato come un viaggio ironico ed energico nell’immaginario di quel decennio. Il biglietto unico sarà di 10 euro.

Domenica 17 maggio spazio alla letteratura contemporanea con la presentazione del libro “La grande bambina”, debutto editoriale di Serena Marino, già Best Seller Amazon e insignito della spilla “Cultura Libera” dalla casa editrice per visione, impegno e capacità di dare forma alle proprie idee. Attraverso il racconto autobiografico di un’infanzia segnata dalla violenza, dalla paura e dalla necessità di crescere troppo in fretta, il libro affronta temi profondi come il dolore, la resilienza e la rinascita personale. L’autrice dialogherà con il pubblico raccontando la genesi dell’opera e il percorso che l’ha portata alla pubblicazione. Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo aperto a tutti i partecipanti. L’ingresso sarà libero.

Per tutto il fine settimana ampio spazio sarà dedicato anche alle arti visive e alla valorizzazione del patrimonio museale cittadino. La Pinacoteca Comunale sarà aperta con orario 10.00-13.00 e 14.30-18.30 e ospiterà fino al 14 giugno la mostra “IN/STANZE”, percorso immersivo dedicato all’arte contemporanea e al dialogo tra linguaggi e generazioni. Visitabili inoltre le esposizioni legate al Centenario di Nuvolo, tra cui “Bianchi, Bianchi Collage e Tensioni” presso la Sala Nuvolo e “Atelier di serigrafia: Corrado Cagli” nella Event Room, oltre all’installazione “Riverberi” di Valdi Spagnulo nel giardino rinascimentale della Pinacoteca.

Un fine settimana intenso e articolato che conferma la capacità di Città di Castello di offrire una proposta culturale ampia, diffusa e capace di coinvolgere pubblici diversi attraverso il dialogo tra musica, letteratura, teatro, arte e territorio.