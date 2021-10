Luciana Bassini al ballottaggio: «Grazie agli elettori: Insieme si può»

uciana Bassini è al ballottaggio. Il candidato sindaco, sostenuto da una coalizione composta da Civici X Città di Castello, Movimento 5 Stelle, Unione Civica Tiferno, Castello Cambia e Sinistra civica Progressista, ha ricevuto 4850 preferenze, pari al 23,53%. «Per prima cosa vorrei ringraziare le persone che ci hanno dato fiducia – ha detto Bassini al termine dello scrutinio – Oltre la soddisfazione del grandepersonale, il dato politico più significativo di questa tornata elettorale è che ben 13679 elettori, il 63% dei nostri concittadini, ha confermato con forza l’impellente voglia e necessità di cambiamento.

Tema di fondo sia per la mia coalizione

La campagna elettorale ha avuto questo tema di fondo sia per la mia coalizione che per le altre due liste che sono risultate terza e quarta. Ognuno dal suo punto di vista, ha fatto appello agli elettori per un consenso verso la discontinuità con un vecchio metodo di fare politica. Ora è necessario tener conto di questa volontà popolare. Il 23,53% è un risultato che premia il lavoro di una intera squadra, composta da 106 persone che ogni giorno, senza mai risparmiarsi, si sono date da fare. Abbiamo portato avanti una campagna elettorale con abnegazione, con serietà, con onestà e mettendoci tanta passione: aspetti che in tanti hanno compreso. Li vorrei ringraziare davvero tutti. Noi andiamo avanti, come abbiamo fatto in questo ultimo mese: lavorando e continuando ad incontrare le persone, ascoltando le loro problematiche. Siamo sempre più convinti che insieme si può e la nostra porta è sempre aperta a chiunque voglia portare progetti seri e reali per il bene di Città di Castello e dei suoi abitanti».

