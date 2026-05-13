Centro islamico a Umbertide: il Comune nega l’uso a moschea

Il Comune di Umbertide ferma l’apertura di un luogo di culto

L’amministrazione municipale ha preso una posizione netta riguardo alla recente richiesta avanzata dall’Associazione locale di riferimento per la comunità musulmana. Al centro della disputa amministrativa vi è la natura strutturale e funzionale dell’immobile situato nel territorio comunale, il cui utilizzo futuro è stato oggetto di una comunicazione ufficiale inviata lo scorso 27 aprile. In tale data, l’ente pubblico ha ricevuto un invito formale per l’inaugurazione di quello che l’associazione ha definito testualmente come “nuova Moschea il Misericordioso”, richiedendo contestualmente il patrocinio istituzionale per l’evento. Tuttavia, questa terminologia ha innescato un’immediata reazione degli uffici tecnici, poiché risulta in palese contrasto con i documenti urbanistici e i permessi edilizi rilasciati precedentemente.

Le discrepanze tra autorizzazioni e denominazione

La questione non è puramente formale, ma investe la conformità delle opere rispetto alle destinazioni d’uso consentite. La missiva ricevuta dall’Associazione islamica di Umbertide descriveva infatti un programma inaugurale esplicitamente rivolto a un “luogo di culto”. Questa interpretazione cozza però con quanto stabilito dai responsabili dell’Ufficio urbanistico, i quali già nel febbraio precedente avevano chiarito i limiti invalicabili dell’intervento edilizio. Secondo le autorità, la compatibilità dell’area non permette in alcun modo la trasformazione dell’edificio in una moschea, poiché il titolo autorizzativo originario è strettamente vincolato ad attività culturali e non religiose in senso stretto.

Il monitoraggio dello Sportello unico e le norme regionali

L’iter burocratico prevede passaggi rigidi che non ammettono deroghe arbitrarie. Il responsabile comunale ha richiamato l’attenzione sull’articolo 138 della Legge regionale 1/2015, sottolineando che ogni passaggio relativo all’agibilità dell’immobile passerà attraverso un controllo rigoroso dello Sportello unico per le attività produttive e l’edilizia (Suape). Questo organismo avrà il compito di eseguire un sopralluogo tecnico per verificare che i lavori portati a termine corrispondano esattamente a quanto previsto dal “Permesso di costruire”. Di conseguenza, l’amministrazione ha ribadito con forza che la struttura in fase di ultimazione non possiede, né potrà acquisire in questa cornice, la qualifica di spazio destinato alle pratiche cultuali.

Rischi di illecito e agibilità del fabbricato

Un ulteriore elemento di criticità emerso dalla nota comunale riguarda lo stato attuale del cantiere. Ad oggi, infatti, non risulta ancora depositata la documentazione che attesti la fine ufficiale dei lavori. Questo significa che l’immobile di Umbertide non è tecnicamente pronto per alcuna funzione pubblica. Qualora l’Associazione decidesse di procedere ignorando queste prescrizioni, si configurerebbe un illecito urbanistico di notevole gravità. Tale violazione non solo comporterebbe sanzioni dirette, ma porterebbe all’immediato annullamento di qualsiasi attestazione di agibilità, rendendo l’edificio inagibile e soggetto a provvedimenti di ripristino o chiusura forzata.

Il bilanciamento tra diritti e legalità

L’amministrazione ha tenuto a precisare che la sua azione non è rivolta contro la libertà di religione, principio che resta tutelato e garantito dalla Costituzione Italiana come diritto inalienabile dell’individuo. Tuttavia, l’esercizio di tale libertà deve necessariamente integrarsi con il rispetto delle regole collettive che disciplinano l’assetto del territorio. La pianificazione urbanistica serve a garantire che ogni attività, sia essa associativa o sociale, si svolga in spazi idonei sotto il profilo della sicurezza, della logistica e della convivenza civile. Pertanto, finché non vi sarà una coerenza tra la destinazione d’uso autorizzata e l’effettivo impiego dello spazio, il Comune manterrà la propria linea di assoluto rigore normativo.