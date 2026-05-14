Scuola di Pierantonio scelta per una delegazione internazionale del Kosovo

La delegazione è stata accolta dal Vicesindaco con delega alla Ricostruzione Post Sisma 2023 Annalisa Mierla

Umbertide caso studio nazionale post sisma: la scuola di Pierantonio scelta dalla Protezione Civile Nazionale per una delegazione internazionale del Kosovo. La scuola secondaria di primo grado di Pierantonio e i moduli scolastici temporanei realizzati a seguito del sisma del 9 marzo 2023 diventano un modello nazionale di gestione dell’emergenza e un esempio di riferimento anche a livello internazionale.

Nei mesi scorsi il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha selezionato l’intervento realizzato nel Comune di Umbertide nella fase emergenziale successiva al sisma del 2023 come esempio di “best practice” a livello nazionale, individuandolo quale caso studio nell’ambito della visita di una delegazione di ricercatori provenienti dal Kosovo, impegnati in Italia in un percorso formativo dedicato alle strutture temporanee per la gestione delle emergenze.

La delegazione è stata accolta dal Vicesindaco con delega alla Ricostruzione Post Sisma 2023 Annalisa Mierla, dall’architetto del Comune Elena Marcucci e dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Umbertide – Montone – Pietralunga Paola Avorio.

Nel corso della visita sono stati illustrati nel dettaglio l’intero percorso dell’intervento post sisma, le procedure adottate, gli aspetti tecnici e strutturali, le criticità affrontate e le soluzioni messe in campo per garantire continuità didattica e sicurezza agli studenti in tempi rapidissimi.

L’iniziativa rientra nell’attività formativa “Overview of temporary structures in emergencies”, organizzata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile nell’ambito del Progetto Multi-country finanziato dalla Commissione Europea e coordinato dal Dipartimento stesso. Il programma ha previsto approfondimenti sul sistema italiano di Protezione Civile, visite alle sale operative e ai centri funzionali, oltre a sopralluoghi sul campo dedicati alle strutture temporanee realizzate nelle emergenze.

Proprio la scuola di Pierantonio è stata selezionata come tappa di studio per quanto riguarda gli edifici scolastici temporanei, riconoscendo così il valore del lavoro svolto dal Comune di Umbertide, dalle istituzioni coinvolte e dal mondo scolastico nella gestione della fase post sisma.

Particolare interesse ha suscitato il fatto che Umbertide sia il primo comune in Italia ad utilizzare l’Accordo Quadro Nazionale per la realizzazione di moduli scolastici emergenziali, riuscendo a garantire in tempi rapidi una risposta concreta ed efficace al territorio.

Durante la visita, con il supporto dei traduttori presenti, sono stati approfonditi tutti gli aspetti relativi al terremoto del 2023, alle modalità operative adottate nelle varie fasi dell’emergenza e alle strategie di risposta e recupero messe in atto. Un’esperienza concreta finalizzata anche alla diffusione di un forte messaggio di pace e cooperazione internazionale, in un periodo storico purtroppo segnato da conflitti e tensioni. Umbertide ribadisce ancora ed anche in questa occasione il proprio no ad ogni forma di guerra e di violenza, promuovendo invece dialogo, collaborazione e pace tra i popoli.

L’attività formativa aveva l’obiettivo di rafforzare il collegamento tra conoscenze teoriche e pratica operativa, favorire l’acquisizione di esperienza diretta nella gestione delle strutture temporanee in emergenza, approfondire le principali criticità legate agli eventi sismici e alle situazioni emergenziali, nonché analizzare i processi decisionali e organizzativi della fase post emergenza.

“Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo riconoscimento – ha dichiarato il Vicesindaco Annalisa Mierla –. È stato un percorso complesso che ci ha messi duramente alla prova, ma che oggi ci rende fieri del lavoro svolto e della collaborazione tra istituzioni e scuola. Ogni metro quadrato di questa struttura rappresenta l’impegno e la dedizione di tante persone che hanno saputo trasformare un’emergenza in un’opportunità concreta per il territorio. Un ringraziamento particolare va al Governo, alla struttura Commissariale Sisma centro Italia, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, alla Direzione Regionale di Protezione Civile nonché alla Protezione Civile Comunale per il sostegno costante, alla Dirigenza Scolastica e a tutto il personale scolastico per la continua e proficua collaborazione, così come agli uffici comunali, ai volontari e alle Associazioni del territorio per aver contribuito a questo importante risultato”.