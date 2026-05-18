Teatro degli Illuminati: si chiude con un altro sold out la Stagione di prosa e danza 2025/2026

Botteghi: “Grande lavoro su giovani, qualità e sponsor: grazie a Olio Ranieri ed Artegraf teatro gratuito per gli studenti”

Si è chiusa con un ennesimo sold out la Stagione di prosa e danza 2025/2026 del Teatro degli Illuminati di Città di Castello, che ha affidato lo spettacolo di congedo al popolare attore e comico Luca Bizzari, protagonista della piece “Le nostre donne”, a cui hanno assistito 313 spettatori.

“I dati numerici, estremamente positivi, con 2.932 spettatori complessivi al cartellone composto da 8 spettacoli e tre repliche, confermano la tendenza in crescita delle ultime stagioni. Siamo passati da circa 2.000 spettatori della fase post Covid a quasi 3.000, una soglia limite per la capienza del nostro Teatro” commenta l’assessore alla Cultura Michela Botteghi “Tale apprezzamento da parte del pubblico è il frutto di un costante lavoro di progettazione e ricerca condotto insieme al Teatro Stabile dell’Umbria e di alcune iniziative proattive che, grazie al sostegno di sponsor locale, hanno permesso di avvicinare gli studenti al teatro sia come spettatori attraverso il progetto Videor ut video, sia come protagonisti, attraverso la rassegna Scuole a Teatro, attualmente in corso, che propone i saggi teatrali di fine anno delle scuole cittadine”.

“La stagione appena conclusa ha proposto la prima nazionale de Il berretto a sonagli di Andrea Baracco con Silvio Orlando, che sta girando i maggiori teatri nazionali con grande successo, sei esclusive regionale con Chiara Francini, Daniele Pecci, Flavio Insinna e Luca Bizzarri, che ha toccato tutte le corde del teatro, venendo incontro a pubblici eterogenei e salvaguardando la qualità. Siamo già impegnati nella definizione della stagione del prossimo anno, alla quale vorremmo aggiungere una replica e a questo proposito è on line una manifestazione di interesse alla sottoscrizione di un abbonamento da otto o quattro alla Stagione di prosa e danza 2026/2027. Invitiamo chi è interessato all’offerta culturale del Teatro di compilare il modulo, i cui risultati saranno di orientamento per l’Amministrazione comunale nella programmazione futura”.

“Nello stilare un bilancio della Stagione, mi corre l’obbligo di ringraziare in primo luogo gli sponsor Olio Ranieri e Artegraf, così vicini e sensibili alla cultura locale: il loro contributo è stato determinante per continuare a mantenere la gratuità dell’ingresso per gli studenti e le agevolazioni per gli over 50. Ringrazio anche il gestore So.ge.pu e la Cooperativa Il Poliedro, al front-office dei servizi di biglietteria e prenotazione. Se la Stagione chiude, l’attività del Teatro prosegue a pieno ritmo: in questi giorni è entrato nel vivo il calendario di Scuola a Teatro, le rassegne di Teatro Ragazzi e TK0, con repliche al Teatro Ore d’oro di Trestina, hanno avuto ottimi riscontri, che a breve presenteremo insieme a tutte le compagnie che hanno partecipato”.

“La scuola comunale di musica Puccini ieri ed oggi il Teatro degli Illuminati: due delle principali istituzioni culturali di Città di Castello che funzionano a pieno ritmo accogliendo i giovani, le loro famiglie ed i cittadini sono il segno di una crescita della partecipazione e di come le esperienze culturali siano un momento di incontro, socializzazione e confronto. Tutti buoni motivi per sostenerle sia dal punto di vista politico che economico, come questa Amministrazione sta facendo”.

In questo periodo sono on line due surveys che riguardano il Teatro degli Illuminati: la raccolta di manifestazione di interesse alla sottoscrizione di un abbonamento da otto o quattro alla Stagione di prosa e danza 2026/2027, che si rivolge a chi non è titolare di un abbonamento alla Stagione 2025/2026 e non può esercitare il diritto di prelazione. Il modulo google è compilabile a questo link https://forms.gle/ Pt7xeYp5hWCNpocy7; è in pubblicazione anche un sondaggio sulla Stagione di prosa e danza appena conclusa a questo link https://forms.gle/ SFeVoesSg6JgT8sY9.