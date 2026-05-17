Libri al centro anima Umbertide con letture e laboratori

17 Maggio 2026 Arte e Cultura, Ultime notizie, Umbertide 0
Libri al centro anima Umbertide con letture e laboratori

Due giorni tra famiglie, bambini e cultura nel centro storico

Torna a Umbertide “Libri al centro”, la manifestazione dedicata alla letteratura per l’infanzia che venerdì 22 e sabato 23 maggio trasformerà il centro storico in uno spazio di incontro, lettura e partecipazione per bambini e famiglie.

L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è organizzata dall’Associazione Genitori Insieme per… con il patrocinio del Comune di Umbertide e la collaborazione della Cooperativa Asad e della Libreria Alibù.

Per due giorni Piazza Fortebracci diventerà il cuore di laboratori, letture animate, incontri culturali e attività dedicate ai più piccoli.

Laboratori e incontri dedicati alle famiglie

Il programma prenderà il via venerdì 22 maggio alle ore 17 con laboratori e letture curate dall’Associazione Genitori Insieme per…

Alle ore 18 spazio invece all’incontro “Oltre il margine – Dialoghi tra generazioni”, appuntamento che affronterà il tema dell’adolescenza partendo dalla presentazione del libro della giovane scrittrice Lois Turner.

All’incontro interverranno il presidente dell’associazione e pedagogista Aldo Manuali e l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Umbertide Lara Goracci.

Sabato tra letture e passeggiate nel centro storico

La giornata di sabato 23 maggio proporrà nuove attività dedicate ai bambini con laboratori organizzati dalla Cooperativa Asad e dalla Libreria Alibù, oltre alle letture animate curate dall’associazione promotrice.

Parallelamente mamme e papà potranno partecipare al laboratorio di lettura “Leggere è un gioco da ragazzi… e da genitori”, guidato da Aldo Manuali.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, spazio all’iniziativa “Leggendo il centro storico”, una passeggiata dedicata alle famiglie alla scoperta dei luoghi e dei segreti di Umbertide.

La partenza è prevista da piazza San Francesco. Gli organizzatori consigliano la prenotazione tramite il numero dedicato oppure presso la Libreria Alibù.

Un “libro a cielo aperto” per i bambini

Al termine della passeggiata il programma tornerà in Piazza Fortebracci con un laboratorio conclusivo che coinvolgerà direttamente i bambini nella realizzazione di un originale “libro a cielo aperto”.

L’obiettivo della manifestazione è trasformare la lettura in un’esperienza condivisa e collettiva, capace di coinvolgere l’intera comunità.

Secondo il presidente Aldo Manuali, “Libri al centro” vuole essere molto più di una semplice rassegna letteraria, diventando un progetto culturale e sociale dedicato ai più giovani.

Cultura e comunità nel cuore di Umbertide

Tra le novità di questa edizione figurano il laboratorio di lettura dedicato ai genitori e la passeggiata culturale nel centro storico cittadino.

L’iniziativa punta infatti a valorizzare il ruolo della lettura come momento di crescita, relazione e condivisione tra generazioni diverse.

Per due giorni Umbertide ospiterà così una vera festa della letteratura per l’infanzia, tra parole, fantasia e attività pensate per avvicinare bambini e famiglie al mondo dei libri e della cultura.

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