 Lavori e polemiche nel consiglio comunale di Città di Castello

Iran, Crosetto “Nessuna missione a Hormuz senza vera tregua” ROMA (ITALPRESS) – “Non siamo qui, oggi, per chiedere di autorizzare una nuova missione militare, che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l’autorizzazione del parlamento, nè un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito. Ci muoviamo all’interno delle prerogative attribuite al ministro della Difesa nel quadro delle […]

Hantavirus, negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perchè si trovava a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell’accompagnatore che viaggiava con lui in Italia.Sono altresì negativi i test effettuati sul […]

Hantavirus, Schillaci “Per l’Italia il rischio è molto basso ma noi siamo pronti” ROMA (ITALPRESS) – “Il rischio è molto basso, lo dicono le autorità sanitarie europee e lo confermiamo come noi come ministero alla Salute. Voglio quindi che i cittadini stiano tranquilli. Ci siamo attivati subito e stiamo monitorando costantemente l’evolversi della situazione”. Lo afferma, in un’intervista su Repubblica, il ministro alla Salute Orazio Schillaci, a proposito […]

Tirzepatide e orforglipron, peso mantenuto nel lungo periodo SESTO FIORENTINO (ITALPRESS) – Eli Lilly and Company ha annunciato oggi i risultati dettagliati di due studi di fase avanzata che dimostrano che le persone affette da obesità provenienti da una terapia con incretine iniettabili alla massima dose hanno mantenuto la perdita di peso a lungo termine dopo il passaggio a orforglipron o a una […]

Istruzione, in Cina una piattaforma di servizi smart basati sull’IA HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina oggi ha annunciato l’inaugurazione di una piattaforma globale di servizi per l’istruzione basata sull’IA durante la Conferenza mondiale sull’educazione digitale 2026 a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, con l’obiettivo di promuovere la condivisione transfrontaliera di risorse educative di alta qualità e integrare ulteriormente l’IA nell’istruzione. L’inaugurazione rientra […]

Iran, Trump “Guerra finirà a breve, non abbiamo bisogno di aiuto della Cina” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Con l’Iran faremo un buon accordo. Vediamo che succede. In un modo o in un altro tutto andrà bene per il popolo americano e anche per quello iraniano”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di partire per la Cina. “Abbiamo battuto l’Iran in […]

Webuild, nuova opera “MURALES” per la stazione Venezia della Metro C di Roma ROMA (ITALPRESS) – Piazza Venezia cambia volto con la nuova installazione “Futuro a Vista” di Pierpaolo Ferrari del collettivo artistico Toilet Paper, realizzata nell’ambito del progetto “MURALES” promosso dal consorzio guidato da Webuild e Vianini Lavori che sta realizzando la linea C della Metro di Roma. L’opera trasforma i dieci silos del cantiere in un […]

Cina, il settore della logistica conferma la ripresa ad aprile PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore logistico cinese ha mostrato segnali di costante ripresa ad aprile, con diversi indicatori chiave in miglioramento mentre le catene industriali e di approvvigionamento hanno continuato a stabilizzarsi, hanno mostrato ieri i dati della China Federation of Logistics and Purchasing. L’indice che monitora il mercato logistico del Paese, un indicatore […]

Chivu “In finale di Coppa Italia con merito, saremo pronti” L'Inter prova a recuperare Thuram per la sfida con la Lazio: "Sta meglio"