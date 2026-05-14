Welfare Città di Castello tra servizi e il lascito Mariani

A Città di Castello il sindaco Secondi incontra i sindacati

L’amministrazione comunale di Città di Castello ha ospitato un vertice strategico dedicato alla pianificazione delle politiche sociali e finanziarie dell’ente. Il sindaco Luca Secondi si è confrontato con le delegazioni di Cgil, Cisl e Uil, rappresentate da Barbara Mischianti, Maurizio Maurizi, Antonello Paccavia, Alessandro Mencaccini, Corrado Campanelli, Sandro Belletti e Bruno Allegria. Al centro del dibattito si è posta la necessità di blindare il sistema dei servizi pubblici senza gravare ulteriormente sulle tasche dei contribuenti, mantenendo invariata la pressione fiscale.

Contrattazione sociale territoriale e sviluppo dei servizi

Il dialogo ha permesso di tracciare un perimetro d’azione condiviso sulla contrattazione sociale territoriale, strumento considerato essenziale per rispondere alle mutazioni demografiche e ai nuovi bisogni delle famiglie. Le parti hanno espresso una sintonia marcata sulla tutela dei diritti fondamentali, identificando nella scuola e nell’assistenza socio-sanitaria i motori principali per la crescita qualitativa della comunità locale. La strategia punta a integrare le risorse municipali con le esigenze espresse dalle organizzazioni dei lavoratori, garantendo una rete di protezione capillare.

Innovazione tecnologica e impiego del lascito Mariani

Un capitolo rilevante della discussione ha riguardato l’attuazione del lascito Mariani, una risorsa patrimoniale che sta trovando applicazione concreta nel potenziamento dell’ospedale tifernate. L’obiettivo dichiarato è l’innalzamento degli standard tecnologici del presidio sanitario, così da offrire prestazioni diagnostiche e terapeutiche d’avanguardia. Questa operazione si inserisce in un quadro più ampio di investimenti sulle infrastrutture che l’amministrazione sta portando avanti per riqualificare il tessuto urbano e le aree periferiche.

Gestione della non autosufficienza e piano regionale

Il Comune di Città di Castello, in qualità di capofila della zona sociale numero uno, gioca un ruolo cruciale nel Prina, ovvero il Piano regionale integrato non autosufficienza. Sindacati e giunta hanno ribadito l’impegno a proseguire un confronto serrato per tutelare i minori e gli adulti con disabilità. L’intento è far sì che le specificità del territorio trovino il giusto risalto nel prossimo piano socio-sanitario dell’Umbria, assicurando sostegni economici e assistenziali adeguati alle fragilità emergenti.

Visione amministrativa e investimenti sul territorio

Il sindaco Secondi ha confermato la volontà politica di aggredire le marginalità sociali, ponendo l’accento sul supporto ai giovani all’interno delle scuole. Oltre alla spesa corrente per il welfare, l’ente sta mobilitando risorse per l’edilizia scolastica e il recupero delle infrastrutture esistenti. La collaborazione con le sigle sindacali resterà costante per monitorare l’efficacia degli interventi e adattare la programmazione economica alle reali necessità dei cittadini, puntando su una gestione oculata e lungimirante del bilancio pubblico.