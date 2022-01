Centro vaccinale di Umbertide, in 9 mesi 22mila vaccini circa

Dal 20 maggio (dal giorno della sua apertura) a oggi presso il Centro vaccinale situato presso il Magazzino Ex Tabacchi come è stato comunicato dalla Usl Umbria 1 sono stati somministrati circa 22mila vaccini.

Fonte: Comune di Umbertide

“Tutto questo dimostra come il Centro vaccinale della nostra città – afferma il sindaco Luca Carizia – è un punto strategico per la battaglia contro il Covid, un presidio fondamentale che la nostra Amministrazione ha fortemente voluto, destinando risorse comunali per l’allestimento della struttura pari a 36mila euro. In accordo con le autorità sanitarie viene data una risposta concreta ai bisogni degli umbertidesi e di tutto il territorio in questo momento di emergenza, garantendo un Centro vaccinale accogliente e funzionante. Un ringraziamento sentito va agli operatori sanitari che ogni giorno sono impegnati nel loro lavoro dimostrando competenza e gentilezza e al Gruppo Comunale di Protezione Civile che quotidianamente dà il suo contributo alla gestione degli accessi presso il nostro hub vaccinale”.

Sempre sul fronte dell’emergenza si ricorda che è attivo il numero 3791264613 del Gruppo Comunale di Protezione Civile per la consegna a domicilio della spesa alimentare e farmaceutica per tutte le persone in isolamento o in quarantena che a partire da sabato 15 gennaio vedrà l’aiuto dell’associazione Donne Insieme alle quali va il grazie dell’Amministrazione Comunale.