Carnevale in piazza Matteotti domenica 19 febbraio a Città di Castello

Domenica 19 febbraio torna la festa di Carnevale in piazza Matteotti, con Retrò e i negozi del centro storico aperti- Secondi e Guerri: “una giornata nel segno del divertimento e della spensieratezza per la quale ringraziamo le società rionali e le pro loco che si sono messe a disposizione con entusiasmo, generosità e senso di appartenenza”

“Domenica 19 febbraio a partire dalle ore 15.00 torna il Carnevale in piazza Matteotti, torna dopo la pandemia la festa più colorata e allegra dell’anno, con in più Retrò in piazza Garibaldi e i negozi del centro storico aperti, per una giornata davvero da vivere intensamente tutti insieme, grandi e piccini, nel segno del divertimento e della spensieratezza”.

Il sindaco Luca Secondi e l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri hanno annunciato così l’appuntamento con la festa di Carnevale nel centro storico tifernate, invitando a riscoprire uno dei momenti più cari ai tifernati, al quale quest’anno saranno abbinati l’edizione mensile del mercato dell’antiquariato, del collezionismo, della rigatteria, dell’hobbistica e l’apertura straordinaria degli esercizi commerciali all’interno delle mura urbiche.

“Sarà una ripresa del Carnevale in piazza che coinvolgerà davvero tutta la città – hanno osservato Secondi e Guerri – una grande festa con maschere e costumi, animazione, intrattenimento, musica per bambini e ragazzi, carne alla brace e dolci, giochi, truccabimbi e il ritorno dei carri allegorici, con Re Dodone, il simbolo del Carnevale di Città di Castello che sarà di nuovo portato in sfilata dalla società rionale Casella e un allestimento a sorpresa della pro loco di San Maiano Cinquemiglia e Cornetto”.

Nella conferenza stampa di presentazione della manifestazione sindaco e assessore hanno riunito i rappresentanti delle società rionali e delle pro loco protagoniste dell’evento per sottolineare “l’entusiasmo, la generosità e il senso di appartenenza, che fanno davvero comunità, con cui tanti cittadini provenienti da tutto il territorio si metteranno al servizio di una delle tradizioni più importanti e sentite della storia di Città di Castello, a cui come amministrazione comunale vogliamo ridare lo slancio e la spettacolarità degli anni più belli”.

“Un bellissimo segnale di condivisione per il quale ringraziamo di cuore tutti coloro che garantiranno con il loro impegno il ritorno di una festa in maschera tanto attesa, che mancava moltissimo nella vita sociale della nostra città”, hanno aggiunto Secondi e Guerri, elencando i sodalizi che saranno protagonisti dell’evento: le società rionali di San Giacomo (che coordinerà l’organizzazione delle associazioni coinvolte in collaborazione con l’Ufficio Commercio del Comune), Casella, Madonna del Latte, Mattonata, Pesci d’Oro, Prato, Riosecco, Salaiolo-La Tina, San Pio e la pro loco di San Maiano Cinquemiglia e Cornetto.

“Una giornata davvero tutta da vivere nel nostro centro storico, grazie anche agli espositori di Retrò e a tutti i commercianti – hanno concluso gli amministratori – nello spirito con cui promuoviamo i luoghi più ricchi di testimonianze artistiche e culturali della città per farne punti di incontro a disposizione dei tifernati, degli altotiberini e dei turisti”.

I rappresentanti dei sodalizi cittadini presenti alla conferenza stampa, Federico Fiorucci (San Giacomo), Francesco Monini (Riosecco), Vittorio Iacomelli (San Maiano Cinquemiglia e Cornetto), Marsilio Sinatti (Pesci d’Oro), Roberto Serra (San Pio), Massimo Granci (Salaiolo-La Tina), Paolo Alunni (Mattonata) e Domenico Duchi (Prato), hanno raccontato la grande soddisfazione di contribuire a riportare in vita una delle tradizioni che sono più legate al vissuto dei tifernati, testimoniando lo spirito di collaborazione e l’entusiasmo con cui tutti i componenti delle rispettive realtà associative si sono messi al lavoro per assicurare la buona riuscita della festa di Carnevale e ringraziando l’amministrazione comunale per l’opportunità di offrire la propria collaborazione all’evento.