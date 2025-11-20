Campionato paralimpico di balestra, attesa a Turbigo

Monteaperti 1260 guida atleti ipo e non vedenti

La squadra senese dei Balestrieri Monteaperti 1260, reduce dai festeggiamenti per il Campionato Italiano, ha concentrato ogni energia sulla preparazione degli atleti ipo e non vedenti in vista del Campionato Italiano Paralimpico di tiro con la balestra, in programma sabato 22 novembre a Turbigo, nella città metropolitana di Milano.

L’iniziativa, sostenuta dalla FIGeST e dal Comitato Italiano Paralimpico, segna un passaggio storico per la disciplina. La compagine senese schiera tre istruttori federali e otto atleti toscani, mentre la squadra abruzzese La Fionda Floriano di Teramo partecipa con quattro tiratori. È la prima volta che la balestra antica manesca entra ufficialmente in un contesto paralimpico nazionale, suscitando aspettative e entusiasmo tra gli appassionati.

La preparazione ha richiesto un lavoro congiunto. Decisivo il contributo del Manipolo Mercenario Valtiberino di Città di Castello, che ha progettato strumenti di tiro adattati alle esigenze degli atleti non vedenti, grazie a soluzioni tecnologiche mirate. La collaborazione tra i gruppi senesi e valtiberini affonda le radici in eventi storici come il Palio delle Quattro Porte e la Gara per il Capodanno Senese, entrambi caratterizzati da rievocazioni medievali.

Il progetto paralimpico gode del sostegno di realtà locali e nazionali: Fondazione Vismederi, Affidavit, Consars, SL Arredamenti e il Comune di Siena, che garantisce supporto logistico.

La determinazione degli atleti, unita alla passione dei volontari e dei tecnici, rende questo appuntamento un simbolo di inclusione e sportività. L’auspicio condiviso è che la competizione non sia solo un banco di prova agonistico, ma anche un momento di comunità, dove il piacere di stare insieme diventa parte integrante della sfida.