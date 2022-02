Basket, Umbertide ingrana e sbanca Civitanova

CIVITANOVA: Paoletti, Perrotti, Trobbiani, Severini, BocolaUMBERTIDE: Pompei, Giudice, Cabrini, Kotnis, Baldi

Cronaca – Il botta e risposta tra Baldi e Bocola da il via alla partita. Paoletti impatta a quota 5, ma ancora Baldi punisce da sotto prendendosi tutta la scena con il settimo punto personale. Paoletti rimette avanti le marchigiane (11-7), ma Kotnis Cabrini e Baldi firmano tre canestri in fila per il nuovo vantaggio PFU. Equilibrio che continua a farla da padrone: Baldi va ancora a segno, ma Binci e Paoletti trovano ancora la via del canestro per il 17-17. Finale nel segno della formazione di Staccini, con Moriconi e Olajide che sigillano il 18-21 dei primi dieci minuti. Nel secondo periodo subito in evidenza Paolocci e Stroscio, con La Bottega del Tartufo che tocca il 19-26. Severini sblocca le locali, ma Giudice è on fire e in un amen piazza cinque punti in fila che valgono la doppia cifrra di margine, sul 21-31. Bocola prova a limitare i danni, ma Cabrini punisce dall’arco con il 23-34 che obbliga al timeout Civitanova. Copione che non cambia, con Umbertide in pieno controllo e al ventesimo è 28-47. Al rientro in campo Paoletti e Trobbiani provano subito a riavvicinare le locali (32-47), ma è un fuoco di paglia e Pompei, Kotnis e Giudice riallontanano la PFU a debita distanza sul 32-54. Civitanova arranca e le ospiti volano via, chiudendo il terzo periodo avanti 39-60. L’ultimo quarto non ha più nulla da raccontare, con Umbertide che si limita a gestire quanto accumulato nelle tre frazioni precedenti: la formazione di Staccini espugna Civitanova con il punteggio finale di 55-71.

Le parole di coach Staccini: “Abbiamo fatto una buona partita, giocando veramente di squadra e distribuendo bene minuti e punti, adesso abbiamo un giorno di riposo e poi pensiamo a preparare le prossime difficili partite contro Selargius e Spezia.”.

CIVITANOVA MARCHE 55 UMBERTIDE 71

Civitanova: Perrotti 9, Paoletti 11, Bocola 16, Trobbiani 2, Severini 2, Angeloni, Morbidoni ne, Binci 7, Giacchetti 2, Grande ne, Malintoppi 6, Pronkina. All.Carmenati

Umbertide: Pompei 8, Giudice 11, Kotnis 5, Cabrini 9, Baldi 11, Olajide 6, Stroscio 11, Moriconi 5, Paolocci 5. All. Staccini