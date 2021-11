Basket, il finale in volata premia Patti, Umbertide sconfitta

Finisce con l’amaro in bocca la gara della PF Umbertide sul campo di Patti. Al termine di una gara combattuta, sono le locali a imporsi con il punteggio finale di 59-57 in una sfida decisa da episodi. Non bastano i 20 punti a referto di una super Stroscio, con la striscia di vittorie consecutive che si ferma a tre. Portano la firma di Iuliano i primi tre punti della giornata. Umberide replica con Kotnis, ma l’avvio è tutto di Alma Basket che con Micovic, Verona e Dell’Orto vola sul 10-2. Kotnis smuove il punteggio di Umbertide, poi ci pensa Stroscio a siglare il meno quattro sul tabellone di gioco. E’ ancora Stroscio a prendersi le responsabilità offensive, finalizzando al meglio un contropiede lanciato da Giudice per il 12-10 che obbliga Patti al timeout. Al rientro arriva anche il sorpasso, con Giudice che fissa la prima frazione sul 12-13. Nel secondo quarto sale in cattedra Moriconi, protagonista a spingere le compagne sul massimo vantaggio, sul 12-18. La doppia cifra di vantaggio si concretizza poco dopo, con Stroscio e Cabrini a siglare il 13-23. Patti però non ci sta e con la solita Verona ben supportata da Dell’Orto si riavvicina prepotentemente, sul 22-27. Margine che non cambia con la prima metà che va in archivio 24-29.

Dopo l’intervallo è Chiarella la prima ad andare a bersaglio, con quattro punti in fila che valgono il 28-29. Kotnis sblocca la PFU, ma Iuliano replica per le rime tenendo in scia le compagne sul 30-33. Chiarella fa 2/2 in lunetta, Verona insacca il sorpasso con Staccini che è così costretto a chiamare minuto di sospensione. Al rientro la partita si scalda, con Micovic da una parte e Stroscio dall’altra a rispondersi colpo su colpo, con il punteggio che segna 39-42 quando si entra negli ultimi due minuti di gioco del terzo periodo. Un gioco a due Pompei-Giudice ridà ossigeno ad Umbertide, ma Micovic e Verona tengono incollata Patti che chiude sotto 43-46 dopo trenta minuti. Ultimi dieci minuti che ripartono con Verona a segno per il meno uno, mentre Gualtieri insacca il sorpasso. Stroscio riporta avanti Umbertide, con gli attacchi che faticano a trovare il canestro. Il 2/2 di Pompei vale il 49-52 esterno, ma Verona da sotto fa ancora meno uno, ripetendosi poco dopo per il 53-52 che obbliga al timeout Staccini.

Al rientro in campo è Baldi a firmare il sorpasso, Patti non replica e così Stroscio prova a mettere i titoli di coda con la tripla che vale il 53-57. Verona è però l'ultima a mollare e riapre i giochi, con la tripla del 56-57 a diciassette secondi dal termine. Arriva il fallo sistematico delle padrone di casa, con Pompei che clamorosamente fa 0/2. Verona invece è glaciale e rimette avanti la formazione di casa, sul 58-57. Staccini chiama timeout, ma al rientro Giudice perde palla e il tecnico sanzionato dal duo arbitrale permette a Verona di sigillare la partita. Patti vince 59-57. Le parole di coach Staccini: "Partita decisa dagli episodi negli ultimi due minuti, noi non siamo stati in grado di mantenere un vantaggio importante nel secondo quarto e abbiamo avuto troppe palle perse per pensare di vincere in trasferta su un campo difficile come quello di Patti".