Altotevere sconfitta da una Reggio Emilia implacabile

27 Ottobre 2025 Sport, Ultime notizie 0
Mian trascina gli emiliani, umbri in cerca di riscatto

La ErmGroup Altotevere si arrende alla solidità della Conad Reggio Emilia, che passa 3-1 al palasport di San Giustino confermandosi tra le squadre più in forma del campionato di Serie A3. Il confronto, intenso e combattuto, ha visto emergere la maggiore concretezza della formazione ospite, trascinata dall’opposto Mian, autore di 27 punti e costante punto di riferimento offensivo. La squadra di Marco Bartolini, pur mostrando sprazzi di buon gioco e determinazione, non è riuscita a capitalizzare i momenti favorevoli, soprattutto nei set decisivi.

Nel primo parziale la Conad ha imposto subito il proprio ritmo, sfruttando efficacemente il muro e gli errori avversari. Altotevere ha provato a reagire, ma gli emiliani, guidati da Zagni, hanno mantenuto un vantaggio costante fino al 19-25 finale. Il secondo set ha mostrato un volto diverso dei padroni di casa: efficaci a muro con Quarta e precisi in attacco con Cappelletti e Marzolla, i biancazzurri hanno pareggiato i conti sul 25-21, riaccendendo l’entusiasmo del pubblico.

Il terzo set è stato il più equilibrato, con un alternarsi continuo di sorpassi e recuperi. Gli umbri, sospinti da Alpini e Compagnoni, sono arrivati a un passo dal completare la rimonta, ma un’invasione a rete ha consegnato il parziale agli ospiti (23-25). Nel quarto set, Reggio Emilia ha ripreso il controllo grazie a una serie di attacchi vincenti di Mian e Mazzon, chiudendo 20-25 e portando a casa tre punti pesanti.

Nel dopopartita, Bartolini ha riconosciuto la superiorità tecnica degli avversari, sottolineando però la crescita della propria squadra: “Abbiamo tenuto bene il campo, ma ci è mancata continuità nei momenti chiave”. Parole di rammarico anche da Alpini, che ha promesso maggiore determinazione già dal prossimo impegno di sabato 1° novembre a Sarroch, dove Altotevere cercherà di conquistare i primi punti stagionali.

Sul piano statistico, gli umbri hanno chiuso con l’8% di muri vincenti e una ricezione positiva al 52%, ma pagano le 26 imprecisioni complessive. Reggio Emilia, più compatta, ha fatto la differenza con 9 ace e un rendimento offensivo del 46%.

Il successo consente alla Conad di restare nelle zone alte della classifica, mentre l’Altotevere dovrà ripartire da quanto di buono mostrato nel secondo set per uscire da una fase iniziale complicata.

La fonte del comunicato, diffuso dalla società ErmGroup Altotevere San Giustino, conferma l’impegno della squadra e l’obiettivo di crescere partita dopo partita in un campionato che si preannuncia equilibrato e competitivo.

*