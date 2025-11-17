Altotevere espugna Mirandola e firma la terza vittoria

Marzolla trascina i biancazzurri, Stadium cade 0-3 in casa

La ErmGroup Altotevere conferma il proprio momento positivo e conquista la terza vittoria consecutiva, imponendosi con un netto 3-0 sul parquet del palasport “Marco Simoncelli” di Mirandola, finora imbattuto. La squadra umbra ha mostrato grande solidità nei momenti chiave, trascinata da un Simone Marzolla in stato di grazia: 18 punti e un’efficienza offensiva del 59% hanno fatto la differenza.

Il collettivo guidato da Marco Bartolini e Mirko Monaldi ha saputo gestire con lucidità le fasi delicate, imponendosi grazie a difesa attenta, muri di contenimento e battuta tattica. Fondamentale anche il contributo del regista Biffi, capace di leggere con precisione le situazioni e distribuire palloni con intelligenza. In evidenza i centrali Quarta e Compagnoni, con il primo autore di un set perfetto al secondo parziale.

La Stadium Mirandola, allenata da Roberto Bicego, ha lottato con determinazione, trovando risposte da Spagnol (15 punti), Flemma (14) e Maletti, subentrato a Galliani. Tuttavia, nei momenti decisivi, la maggiore concretezza degli ospiti ha prevalso.

I parziali (23-25, 22-25, 18-25) raccontano di una sfida combattuta, durata complessivamente un’ora e 35 minuti, con scambi prolungati e grande intensità. Le statistiche confermano la superiorità umbra: 53% in attacco, 55% di ricezione e un muro sempre presente.

Con questo successo, l’Altotevere sale a quota 9 punti e si prepara ad affrontare la Negrini Acqui Terme, mentre Mirandola incassa il primo stop casalingo della stagione.