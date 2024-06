Al Centro commerciale Castello installato un compattatore Coripet

In occasione della ‘Giornata mondiale dell’ambiente’, al Centro commerciale Castello di Città di Castello è stato inaugurato un eco compattatore Coripet, consorzio volontario senza scopo di lucro, che ha come mission la raccolta e l’avvio al riciclo delle bottiglie in Pet dopo il loro utilizzo.

“Si tratta del primo, nella provincia di Perugia, installato in un centro commerciale di PAC 2000A Conad – ha dichiarato Enrico Angelini, property manager gallerie commerciali Conad PAC 2000 A –, ma presto questi eco compattatori saranno presenti in molte altre nostre strutture”. Con questa installazione il centro commerciale tifernate conferma la sua attenzione e il suo impegno rispetto ai temi ambientali. L’obiettivo dell’iniziativa è infatti quello di avviare il processo ‘bottle to bottle’, ossia generare Rpet da bottiglie usate per realizzarne nuove.

“Un progetto, che consente un significativo risparmio di CO2, sposato dal centro commerciale Castello – spiega il presidente di Coripet Corrado Dentis –, in collaborazione con Coripet, primo modello italiano di economia circolare su scala industriale applicata alle bottiglie in Pet”.

“Dopo l’iniziativa Ethosland – ha dichiarato Lucia Sannipoli, responsabile del Centro commerciale Castello –, proseguiamo nel segno dell’attenzione alla sostenibilità ambientale attraverso questa nuova collaborazione con Coripet con l’impegno di rendere migliore l’ambiente in cui viviamo e che lasceremo alle nuove generazioni. Ci piace offrire ai nostri clienti servizi innovativi dando loro modo di contribuire con piccoli gesti quotidiani alla salvaguardia dell’ambiente e contemporaneamente gratificandoli con un sistema di premialità”.

Il progetto consente così ai clienti della struttura di sostenere l’ambiente e adottare comportamenti virtuosi, ma anche di ottenere gift card da spendere nei negozi del Centro commerciale Castello. Ogni 300 bottiglie conferite nell’eco compattatore, il cliente riceverà infatti una Castello gift card del valore di 5 euro.

Per accedere al servizio, l’utente dovrà scaricare l’app Coripet e registrarsi. In seguito, potrà conferire le bottiglie in Pet nell’eco compattatore, installato nell’area esterna della struttura, in prossimità dell’ingresso, accumulando punti. Le bottiglie devono essere vuote, riportare l’etichetta Pet e il codice a barre intatto e leggibile, aver contenuto liquidi alimentari e non devono essere schiacciate.

“Un’iniziativa – ha concluso Lucia Sannipoli –, che siamo certi sarà ben accolta dai visitatori della nostra struttura, che dimostra anche la nostra sensibilità rispetto al territorio e alla comunità e rappresenta il nostro modo di fare impresa, attento al benessere delle persone e all’ambiente, oltre che al business”.