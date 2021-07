9 milioni di euro per 14 scuole: presentato il piano di edilizia scolastica del comune di Città di Castello

Gli istituti interessati sono: l’asilo nido Coccinella, la scuola dell’infanzia di Montedoro e di La Tina, le primarie di Promano, San Filippo, Userna, Trestina, Riosecco, Cerbara, San Secondo, Badia Petroia, le scuole medie Giovanni Pascoli, Dante Alighieri, Gregorio da Tiferno.

© Protetto da Copyright DMCA

Poco meno di 9 milioni di euro di cui uno a carico dell’ente per 18 interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica di Città di Castello, che interesseranno 14 scuole: l’asilo nido Coccinella, la scuola dell’infanzia di Montedoro e di La Tina, le primarie di Promano, San Filippo, Userna, Trestina, Riosecco, Cerbara, San Secondo, Badia Petroia, le scuole medie Giovanni Pascoli, Dante Alighieri, Gregorio da Tiferno. I lavori sono stati già affidati e per contratto dovranno concludersi entro il 2022.

Di questo imponente programma di rigenerazione urbanistica l’Amministrazione comunale ha parlato in una conferenza stampa a cui erano presenti il sindaco Luciano Bacchetta, l’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Luca Secondi, l’assessore ai Servizi educativi Rossella Cestini, i dirigenti scolastici del Primo e Secondo Circolo, rispettivamente Massimo Belardinelli e Paola Avorio, il presidente dell’istituto Burri di Trestina Stefania Migliorucci, i dipendenti comunali dei Settori Lavori Pubblici che hanno progettato gli interventi finanziati.

“Rendere la scuola un luogo sicuro era una priorità di questa Amministrazione. Il programma di riqualificazione dell’edilizia scolastica ha permesso di raggiungere questo obiettivo che abbiamo associato alla rivisitazione degli spazi come ambienti di apprendimento, in linea con le ultime tendenze pedagogiche” ha detto il sindaco Luciano Bacchetta, ringraziando tutti i soggetti che “hanno creduto e lavorato con qualità, non era facile coniugare capacità finanziaria con progettualità ma ci siamo riusciti ed è un successo per tutti. A breve presenteremo anche il piano di riqualificazione della Provincia di Perugia, che riguarda le scuole superiori”. Sicurezza, ambiente, educazione sono le tre parole d’ordine con cui leggere l’intervento, per il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Luca Secondi: “l’obiettivo è stato condiviso con le dirigenze scolastiche e la struttura tecnica ma anche con i capigruppo consiliari che hanno introdotto risorse adeguate in bilancio. Ricordo che di 9 milioni oltre uno viene dalle casse comunali. Abbiamo cercato di cogliere tutte le occasioni di finanziamento e di ripensare a partire dagli standard normativi ma cogliendo l’opportunità per modernizzare i luoghi e l’organizzazione delle scuola. Su questo lo scambio con dirigenti e docenti è stato continuo e profittevole”. L’assessore ai Servizi educativi Rossella Cestini ha sottolineato come il programma intervenga su tutto il segmento educativo: “dall’asilo nido Coccinella alle medie, con adeguamenti dei servizi e della logistica importanti, perché la scuola è cambiata anche da questo punto di vista. La didattica ne guadagnerà e così l’esperienza formativa che vivranno i giovani”.

La tipologia degli interventi è molto differenziata: la Primaria di Trestina, Infanzia di Montedoro, Asilo nido Coccinella, Primaria “La Tina – Pieve delle Rose”, Primaria di Userna, Primaria di San Filippo saranno interessate da opere di adeguamento sismico, antincendio, superamento barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Così come la palestra della scuola primaria di San Filippo. Sulla scuola primaria di Promano si interverrà con fondi comunitari della programmazione regionale mentre la primaria di Badia Petroia sarà demolita e ricostruita. L’adeguamento anti-incendio è previsto in 6 edifici: Secondaria 1° Grado Giovanni Pascoli, Secondaria 1° Grado Dante Alighieri, Secondaria 1° Grado Gregorio da Tiferno, Primaria Riosecco, Primaria Cerbara, Primaria San Secondo. Gli interventi di prossima realizzazione sono: Infanzia La Tina, Secondaria di I grado G. Pascoli, Primaria Riosecco: intervento di demolizione e ricostruzione, servizi tecnici di importo previsto € 104.935,01 di cui € 44.935,01 a carico dell’Ente. Importo stimato dell’Opera € 1.600.000,00.

Ringraziamenti all’Amministrazione da parte dei dirigenti, Massimo Belardinelli, primo circolo, Paola Avorio, secondo e Federica Migliorucci dell’istituto comprensivo Burri. Belardinelli ha ricordato “il ruolo di avanguardia che Città di Castello sta svolgendo nella riprogettazione degli ambienti di apprendimento. In pochi anni è stato fatto un salto di qualità enorme”. Avorio ha parlato di “lungimiranza nel lavorare su un tema fondamentale per il sistema locale e per il sistema Paese come la scuola”. Migliorucci infine ha spiegato come “l’ambiente di apprendimento permette al bambino di essere l’artefice dei suoi percorsi di conoscenza”.

Con l’occasione l’Amministrazione comunale ha consegnato al dirigente del Primo Circolo San Filippo Massimo Belardinelli una targa per il pensionamento ormai prossimo, complimentandosi per “la brillante carriera professionale e per il contributo dato alla modernizzazione e all’efficienza della scuola locale, in particolare collegandola alle esperienze più innovative sul fronte della didattica, della digitalizzazione e delle architetture dell’apprendimento”.

Gli interventi nel dettaglio:

MUTUI BEI

Interventi finanziati con Decreto Interministeriale 87/2019, progettazioni affidate nel 2020 con opzione per la Direzione Lavori, affidamenti completati entro la scadenza del 30 giugno prevista dal bando. Opere di Adeguamento Sismico, antincendio, superamento barriere architettoniche ed efficientamento energetico.

– Primaria di Trestina: lavori affidati con Determinazione Dir. 640 del 17/06/2021, opere per € 1.350.000,00 (di cui € 18.464,35 a carico dell’Ente);

– Infanzia di Montedoro: lavori affidati con Determinazione Dir. 629 del 15/06/2021, opere complessive per € 1.127.240,67 (di cui € 80.000,00 a carico dell’Ente ed € 377.290,75 di contributo G.S.E. mediante Conto Termico per la P.A. attivato mediante prenotazione incentivo);

– Asilo nido Coccinella: lavori affidati con Determinazione Dir. 689 del 29/06/2021, opere per € 740.000,00 (di cui € 55.891,72 a carico dell’Ente);

– Primaria “La Tina – Pieve delle Rose”: lavori affidati con Determinazione Dir. 682 del 28/06/2021, opere per € 1.240.000,00 (di cui € 31.260,15 a carico dell’Ente);

– Primaria di Userna: lavori affidati con Determinazione Dir. 668 del 24/06/2021, opere per € 767.852,07 (di cui € 85.000,00 a carico dell’Ente);

– Primaria di San Filippo: lavori di miglioramento sismico affidati con Determinazione Dir. 688 del 29/06/2021, opere per € 940.000,00 (di cui € 44.083,98 a carico dell’Ente).

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO:

Intervento finanziato con Ordinanza Commissariale n. 56/2018 Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016, progettazione affidata con opzione per la Direzione Lavori, tutt’ora in corso; le attività di verifica dovranno essere condotte secondo le modalità specifiche previste nelle norme per la ricostruzione post sisma 2016. Affidamento dei lavori presunto entro il termine del 2021. Opere di Miglioramento Sismico. Lavori di Importo complessivo € 500.000,00 interamente finanziati.

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 6 SCUOLE:

Interventi di completamento dell’adeguamento alle norme sulla prevenzione incendi di sei edifici scolastici: Secondaria 1° Grado Giovanni Pascoli, Secondaria 1° Grado Dante Alighieri, Secondaria 1° Grado Gregorio da Tiferno, Primaria Riosecco, Primaria Cerbara, Primaria San Secondo.

Progetti approvati, Opzione D.L. esercitata, prossimamente avvio gara per l’affidamento dei lavori. Importo complessivo 345.000,00 € finanziati con risorse proprie dell’Ente.

SCUOLA PRIMARIA DI BADIA PETROIA:

Opera finanziata con bando Sisma120, Avviso MIUR 6988 del 06.03.2019 e D.M. MIUR 05/06/2020, progettazione affidata con opzione per la Direzione Lavori, tutt’ora in corso; Affidamento dei lavori previsto entro Marzo 2022. Opere di demolizione e ricostruzione con trasformazione in edificio ad energia quasi zero (nZeb). Importo complessivo di circa 1.400.000,00 di cui € 691.700,00 finanziati dalle misure MIUR, € 276.000,00 mediante l’attivazione del Conto Termico presso GSE, ed € 432.600,00 con risorse proprie dell’Ente, tra cui è prevista la cessione del terreno sede dell’attuale scuola Primaria quale parziale corrispettivo per l’esecuzione dei lavori.

ALLESTIMENTO SPAZI DIDATTICI PER TRASFERIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE:

Interventi di adeguamento di alcune sedi per le attività didattiche temporanee previste per il trasferimento dei servizi di istruzione relativi agli edifici scolastici oggetto di adeguamento nel corso del prossimo anno scolastico. Le sedi temporanee individuate sono: CVA di Cornetto, Secondaria 1° Grado Giovanni Pascoli, Primaria di Montedoro, Sale Parrocchiali Madonna del Latte. Importo complessivo di € 175.000,00, finanziati con risorse proprie dell’Ente. Lavori affidati, consegna programmata nei prossimi giorni, ultimazione prevista prima dell’inizio dell’anno scolastico.

PROGETTAZIONE INTERVENTI DI PROSSIMA REALIZZAZIONE:

Servizi di progettazione definitiva finanziati con D.M. Interno 15584 del 03/12/2019. Cofinanziamento mediante attivazione di Mutui fondo rotativo. Progettazioni affidate, contratti in corso di stipula, servizi prossimi all’avvio. L’approvazione dei progetti definitivi consentirà di migliorare le posizioni attuali nelle graduatorie per i finanziamenti ministeriali richiesti.

– Infanzia La Tina: intervento di demolizione e ricostruzione, servizi tecnici di importo previsto € 79.875,12 di cui € 19 875,12 a carico dell’Ente. Importo stimato dell’Opera € 1.185.000,00.

– Secondaria di I grado G. Pascoli: intervento di adeguamento sismico, antincendio ed efficientamento energetico, servizi tecnici di importo previsto € 121.482,46 di cui € 61.482,46 a carico dell’Ente. Importo stimato dell’Opera € 1.970.000,00.

– Primaria Riosecco: intervento di demolizione e ricostruzione, servizi tecnici di importo previsto € 104.935,01 di cui € 44.935,01 a carico dell’Ente. Importo stimato dell’Opera € 1.600.000,00.

POR FSE UMBRIA 2: 500MILA EURO Scuola primaria di Promano

L’importo complessivo delle attività in corso sull’edilizia scolastica è pari ad € 8.891.385,33 di cui € 1.393.592,79 a carico dell’Ente, senza tenere conto delle opere in corso di progettazione, per le quali ancora non è stanziato il finanziamento.