Covid-19, sindaco Luciano Bacchetta ieri nessun nuovo caso di positività

Covid-19, dichiarazione del sindaco Luciano Bacchetta: “ieri nessun nuovo caso di positività, a fronte di due guarigioni”

Il Sindaco Luciano Bacchetta: “Vicini ad abbattere il muro dei 50 contagiati, l’uscita dal tunnel dell’emergenza appare finalmente prossima”.“Un ringraziamento sentito al mondo del volontariato cittadino, che non ha mai smesso di sostenere con importanti donazioni gli operatori sanitari in prima linea”.

“Ieri non abbiamo avuto alcun nuovo caso di positività al Covid-19, mentre sono state due le persone guarite”. E’ quanto comunica il sindaco Luciano Bacchetta, “evidenziando che siamo vicini ad abbattere anche il muro dei 50 contagiati a Città di Castello”. “La costante riduzione dei casi di positività nella nostra comunità tranquillizza e dà fiducia, consente di avvicinarci a un’uscita dal tunnel che appare finalmente prossima e ci porta fortunatamente molto lontano dalle preoccupazioni e dai drammi vissuti solo pochi mesi fa”, riconosce il primo cittadino.

“Quello che non cambia è la straordinaria generosità dei tifernati, che non hanno mai smesso di prodigarsi per far sentire la propria vicinanza e il proprio sostegno agli operatori sanitari impegnati in prima linea, con donazioni che continuano ancora a moltiplicarsi”, sottolinea il sidnaco Luciano Bacchetta, ricordando a titolo di esempio i recenti gesti di solidarietà del Lions Club di Città di Castello Host in favore dell’Asp Muzi Betti, con la consegna di dispositivi di protezione individuale, e dell’Associazione Mogli Medici Italiani (Ammi), che ha donato una “Culla di Graf” al reparto di Radiologia dell’ospedale di Città di Castello.

“Il legame tra sanità e mondo del volontariato cittadino è un valore aggiunto che ha sempre caratterizzato la nostra comunità e abbiamo tutta l’evidenza del fatto che potrà essere anche in futuro un fattore di importante a supporto all’attività dei servizi di cura e assistenza nel nostro territorio”, commenta il primo cittadino, nel ringraziare “per lo straordinario senso civico dimostrato quanti con infinito amore per il prossimo si sono prodigati in questo durissimo anno segnato dal Covid-19”.