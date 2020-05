Zero positivi e due nuovo guariti a Città di Castello il 20 maggio

“Oggi non ci sono nuovi positivi ma si registrano due guariti. I dati ci rassicurano. Lo dichiara il vicesindaco di Città di Castello Luca Secondi. Colgo l’occasione per ricordare a tutti la necessità di un comportamento congruo al di là delle regole di distanziamento fisico. I tifernati si sono comportati in modo eccellente negli ultimi mesi, continuiamo a mantenere alta l’attenzione per uscire quanto prima anche dalla Fase Due. Sarebbe opportuna una mappatura del virus attraverso uno screening di tamponi e esami sierologici per avere un quadro completo della situazione. Dal punto di vista amministrativo sono partiti i lavori di bitumatura nelle strade, un cantiere che durerà per mesi, a partire dlala zona Nord di Città di Castello, fino alla al 2021.

Pensiamo che sia non solo un’azione di riqualificazione stradale ma anche un motore per l’economia, che in questi periodi ne ha proprio bisogno. In questi giorni abbiamo sviluppato il progetto di completamento di Piazza delle Tabacchine con un intervento che riguarda l’area verde e ringrazio Wilma Conti, del servizio Ambiente del Comune, che lo ha predisposto. Spero che presto riusciremo a fare l’inaugurazione. In quella zona è stato completato il progetto della facciata della Pinacoteca. Aspettiamo l’approvazione del bilancio per dare il via all’affidamento. La macchina amministrativa sta lavorando per dare un contributo a far ripartire l’economia”.