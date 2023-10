XVII edizione 2023 Premio Letterario Internazionale Città di Castello, un’edizione da ricordare

Festival della letteratura. Al via da giovedì 26 a domenica 29 Ottobre la XVII edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Castello, un’edizione record per le proposte pervenute, oltre 500, che sarà da ricordare anche per l’importanza di tutte le iniziative che durante l’arco dell’anno si sono svolte in molte città d’Italia sotto l’egida della manifestazione. Nomi di spicco del panorama internazionale della letteratura, della cultura e non solo con un focus di scottante attualità sui temi di geopolitica in particolare legati al medio oriente ed al conflitto in atto con la presentazione del nuovo saggio dell’Ambasciatore Claudio Pacifico.

Un premio inedito e per certi aspetti innovativo, il Premio Letterario Città di Castello nato nel 2007 e giunto alla XVII edizione, è un concorso per opere inedite suddiviso in tre categorie principali: narrativa, saggistica e poesia, alla quale si affiancano alcune sezioni speciali di grande significato. Ogni anno partecipano al concorso centinaia di scrittori provenienti da ogni regione d’Italia ma anche dall’estero: in questa edizione 2023, sono state oltre 500, si registrano infatti le partecipazioni di autori che risiedono in Danimarca, Germania, Spagna, Inghilterra, Irlanda, Svizzera, Turchia, Malta.

Il punto di forza della manifestazione è indubbiamente rappresentato da una giuria di altissimo livello, guidata dall’attore e critico letterario Alessandro Quasimodo, che è coadiuvato da altri personaggi illustri del mondo del giornalismo e della cultura: ricordiamo fra tutti il giornalista e scrittore Marino Bartoletti, il conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua, l’attrice Anna Kanakis, il Segretario generale della Società Dante Alighieri Alessandro Masi, il giornalista Antonio Padellaro, la conduttrice RAI Benedetta Rinaldi e altri (www.premiolettariocdc.it).

Un’altra peculiarità del Premio Città di Castello consiste nel fatto che i primi due classificati di ciascuna sezione ottengono come premio la pubblicazione dell’opera da parte della casa editrice tifernate LuoghInteriori. Questo consente anche ad autori emergenti, a giovani talenti letterari come è stato il caso della sedicenne Emma Cremaschini, di poter essere pubblicati, distribuiti e quindi conosciuti a livello nazionale. Il Premio è ormai un punto di riferimento per tutti gli operatori del settore librario italiano e anche le più alte Istituzioni del Paese ne riconoscono l’importanza tanto che persino la Presidenza della Repubblica gli ha concesso l’Alto Patronato che è la più alta onorificenza in Italia per una manifestazione culturale.

“Da qualche anno, a fare da corollario al momento clou del Premio rappresentato dalla cerimonia finale di premiazione” – ha affermato, Antonio Vella, presidente dell’Associazione Culturale Tracciati Virtuali, nel corso della conferenza stampa di presentazione in comune, alla presenza del sindaco Luca Secondi, dell’assessore alla cultura, Michela Botteghi e di Alice Forasiepi, editor della casa editrice LuoghInteriori – vi sono anche numerosi e interessanti appuntamenti che stanno trasformando la manifestazione in un vero e proprio festival della letteratura. Confidiamo nella più ampia partecipazione della nostra città, convinti ancora di più che la cultura è uno strumento primario per la costruzione di una società che partendo dalla conoscenza del passato sia attiva nel proprio presente e capace di progettare consapevolmente il proprio futuro”.

L’evento di apertura agli studenti delle scuole, Giovedì 26 ottobre alle ore 10,30 nella Biblioteca Carducci dove si svolgerà infatti un convegno a cura di Isabella Ceccarini dal titolo, “Dalla distruzione alla rinascita. Superare i disturbi alimentari”. Dopo le introduzioni delle assessore comunali (Letizia Guerri per le Politiche Scolastiche e Benedetta Calagreti per le Politiche Sociali, illustri relatori dialogheranno sulle problematiche che coinvolgono i ragazzi che dopo il Covid si trovano a combattere con un’errata percezione del cibo e una dipendenza inconsapevole dall’alcol. Il programma della manifestazione proseguirà, Venerdì 27 ottobre alle ore 18, sempre nella Biblioteca Carducci, dove si svolgerà la presentazione del nuovo saggio dell’Ambasciatore Claudio Pacifico dal titolo “Una vita in diplomazia – Ricordi di un ambasciatore 1974-2013”.

L’autore ripercorre le tappe della sua carriera diplomatica che lo ha visto testimone e protagonista degli eventi degli ultimi quarant’anni di politica estera italiana, ricoprendo i maggiori incarichi istituzionali ed essendo stato per molti anni rappresentante italiano presso la Lega Araba. Questo evento riveste ancora più significato oggi alla luce degli accadimenti che stanno tenendo in ansia non solo il Medio Oriente ma anche l’Europa e l’Italia. Oltre all’autore, interverranno l’Assessore alla Cultura del Comune di Città di Castello Michela Botteghi, l’editore Antonio Vella, l’editor della casa editrice LuoghInteriori Alice Forasiepi che ha curato la pubblicazione, e la giornalista Clementina Speranza che a partire dall’edizione 2024 entrerà a far parte della Giuria del Premio. La lunga giornata di sabato 28 ottobre si aprirà alle 11 nella Biblioteca Carducci con la presentazione del nuovo libro di Marino Bartoletti La partita degli dei (edizioni Gallucci).

L’autore, che dal 2023 è membro della giuria del Premio Letterario, dialogherà con il giornalista Renato Borrelli. Prosegue il filone dell’Autore che ha inventato un nuovo genere letterario. Non si tratta di biografie, né di ritratti. Sono veri e propri romanzi nei quali i personaggi si incontrano, dialogano e idealmente tornano tra noi. Il pomeriggio alle 16 al Teatro degli Illuminati si svolgerà la Cerimonia di premiazione delle varie sezioni dell’edizione 2023, alla quale parteciperanno oltre 30 scrittori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero che arriveranno in città con familiari e amici per vivere un weekend all’insegna della letteratura, dell’arte e della buona gastronomia.

Ci saranno le premiazioni anche della sezione dedicata agli studenti degli Istituti superiori di tutta Italia dal titolo “Riprendiamoci il futuro” e dei vincitori dei premi speciali della giuria che quest’anno saranno assegnati alla criminologa e giurista ravvenate Maria Dell’Anno Sevi e allo scrittore-biologo Sergio Zerunian. La cerimonia di premiazione si aprirà con i saluti del Comune di Città di Castello (a fare gli onori di casa il Sindaco Luca Secondi e l’Assessore Michela Botteghi), a seguire l’on. Catia Polidori e il senatore Walter Verini. Ospite d’onore della serata sarà S.E. Tsovinar Hambardzumyan ambasciatrice della Repubblica d’Armenia in Italia. Parteciperanno molti esponenti della giuria che hanno contribuito a rendere speciale questa edizione 2023: dal presidente Alessandro Quasimodo al giornalista Marino Bartoletti, dal conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua al Segretario Generale della Società Dante Alighieri Alessandro Masi, dall’Ambasciatore Claudi o Pacifico alla giornalista Rai Benedetta Rinaldi, dal docente alla Luiss Guido Carli Luciano Monti alla docente all’Unitre di Roma Marinella Rocca Longo.

Domenica 29 ottobre, ultima ma intensa giornata di eventi. Due presentazioni di importanti pubblicazioni si svolgeranno nella sede del Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati, in collaborazione con lo storico sodalizio che ha sede in Piazza Matteotti. Alle 10 verrà presentato il romanzo Hayrig dello scrittore italiano di origini armene Sergio Zerunian. Il Grande Male, lo sterminio che tra il 1894 e il 1924 ha provocato oltre un milione mezzo di morti, è raccontato dall’autore in forma romanzata attraverso le voci dei testimoni e dei martiri. Dopo i saluti iniziali del Presidente del Circolo Gregorio Anastasi, a commentare il libro con l’autore saranno l’Ambasciatrice armena Tsovinar Hambardzumyan, il sindaco Luca Secondi e l’editore Antonio Vella. Subito a seguire, alle 11,30, verrà invece presentato un saggio dal grande significato storico e artistico.

Novecento – Cronache d’arte dal secolo breve (con prefazione di Vittorio Sgarbi). Interverranno l’autore, Alessandro Masi, storico dell’arte e segretario Generale della Società Dante Alighieri, l’editore Antonio Vella e il Consigliere della Presidenza della Repubblica Pietro Alberto Lucchetti. La settimana di eventi si concluderà quindi la domenica pomeriggio alle 16,30 presso l’Auditorium di San Giovanni Decollato con la presentazione di un libro molto interessante. Si tratta di Lezioni di religione di Giulia Cimino e Antonella Ubaldi che dialogheranno con il pubblico sulla pubblicazione che tratta molti argomenti di grande attualità, temi chiave della nostra esistenza. “Dal giorno successivo – ha concluso Vella – saremo già al lavoro per la costruzione dell’edizione 2024 che vedrà importanti novità come ad esempio la creazione di una sezione speciale riservata a tutti i reclusi e le recluse dei penitenziari italiani dal titolo “Destinazione altrove – La scrittura come esplorazione di mondi senza tempo“.

“Un vero proprio festival della letteratura che nel corso degli anni, edizione dopo edizione si è ritagliato un ruolo di primissimo piano nel panorama internazionale. Il Premio Letterario Internazionale Città di Castello – hanno dichiarato Secondi e Botteghi – grazie alla tenacia, competenza e passione degli organizzatori, l’editore Antonio Vella su tutti, si conferma come un appuntamento a portata di tutti con mille argomenti di notevole interesse culturale. L’impegno poi ad introdurre, a partire dalla prossima edizione, una sezione speciale riservata a tutti i reclusi e le recluse dei penitenziari, lo rende unico nel suo genere, un motivo di orgoglio per la città e la comunità tifernate”.