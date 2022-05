XI Edizione della miniolimpiade della scuola primaria San Francesco di Sales

L’istituto “San Francesco di Sales” ed in particolare la Scuola Primaria è lieta di comunicare a tutte le famiglie del territorio che martedì 17 maggio 2022, presso gli impianti della Pista di Atletica di Città di Castello, si svolgerà la XI edizione della Miniolimpiade. Questa manifestazione, nata nell’ambito del progetto di educazione motoria Crescere in movimento prevede, per circa 200 bambini delle classi IV Primarie, una Miniolimpiade tra le dieci scuole aderenti al progetto provenienti da Umbria e Toscana.

AVI News

“La manifestazione sarà l’occasione per i bambini di divertirsi e di entrare in competizione con altre scuole in una giornata di gare su specifiche specialità, sia a livello individuale, sia di squadra: corsa veloce e di resistenza, lancio del vortex, salto in lungo, staffetta”, ha spiegato stamattina il dirigente scolastico Simone Polchi nella conferenza stampa di presentazione dell’evento. “Dopo la pausa dovuta al Covid-19 – ha sottolineato Polchi – siamo davvero molto contenti di poter ripartire con questo progetto educativo, che accompagna i nostri allievi dall’asilo nido fino al liceo, permettendo loro di conoscere molte discipline sportive, ma anche il loro corpo e i sani valori della competizione e del rispetto reciproco”.

“Una bellissima opportunità di tornare al modo di fare sport che abbiamo sempre conosciuto, quello che fa incontrare le persone senza distanze e senza timori, per il piacere di mettersi alla prova, ma soprattutto per il beneficio di fare l’attività fisica, che è importantissima per la crescita dei nostri giovani, i più sacrificati da questi lunghi anni di pandemia”, ha dichiarato l’assessore allo Sport del Comune di Città di Castello Riccardo Carletti, che ha rimarcato l’apprezzamento per il progetto educativo dell’istituto “San Francesco di Sales”. La manifestazione avrà il seguente programma: ore 10.30 arrivo alla pista di atletica, accoglienza e merenda offerta dall’Istituto “San Francesco di Sales”; ore 11.00 gare preliminari; ore 13.00 pranzo al sacco; ore 14.15 finali; ore 15.45 premiazioni alla presenza degli assessori allo Sport e ai Servizi Educativi del Comune di Città di Castello. L’occasione sarà anche un momento di festa per tutti, bambini e adulti. Per questo parteciperanno anche i genitori, che saranno impegnati in una staffetta di velocità riservata a 4 mamme e 4 babbi. L’Istituto “San Francesco di Sales” augura a tutti una giornata intensa, gioiosa e ricca di soddisfazioni.