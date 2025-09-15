Volley Altotevere protagonista alla festa della Mattonata

15 Settembre 2025 Sport, Ultime notizie 0
La squadra presentata a Città di Castello prima del campionato

La ErmGroup Volley Altotevere ha fatto nuovamente il suo ingresso nel cuore di Città di Castello, questa volta all’interno della festa organizzata dal rione Mattonata. L’evento, svoltosi nella serata del 13 settembre e leggermente condizionato dal maltempo, ha visto sfilare giocatori e tecnici della formazione biancazzurra, accolti dagli applausi del pubblico e dagli auguri per il prossimo campionato di Serie A3 Credem Banca, come segnalato dal comunicato ufficiale della società.

Il capitano Jacopo Biffi e l’allenatore Marco Bartolini hanno presentato obiettivi e prospettive della stagione, che si preannuncia intensa e ricca di sfide. Il calendario degli allenamenti prevede doppie sedute il 16 e 17 settembre, lavoro pomeridiano il 18 e pesi al mattino del 19, in preparazione dell’allenamento congiunto programmato al PalaTerni contro la Terni Volley Academy, formazione umbra di pari categoria guidata da coach Leondino Giombini. L’incontro rappresenterà il primo test utile a valutare il ritmo di gioco e l’organizzazione della squadra, offrendo un assaggio del campionato imminente.

