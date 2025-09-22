Volley Altotevere, Compagnoni si racconta

“Siamo un bel gruppo”: entusiasmo e carica

SAN GIUSTINO, 22 settembre 2025 –Prime impressioni più che positive per Mirco Compagnoni, centrale classe 2003, che si è da poco unito alla ErmGroup Altotevere per affrontare la nuova stagione in Serie A3 Credem Banca. Il giocatore, reduce da una stagione vincente con Cuneo in Serie A2, ha espresso entusiasmo e fiducia nel progetto altotiberino, soprattutto dopo il primo test amichevole disputato contro Terni, come riporta il comunicato di ErmGroup Altotevere.

«È stato un test assolutamente positivo – racconta Compagnoni –. Era importante iniziare a misurarsi con un’avversaria e capire a che punto siamo. Non siamo ancora al top, ma abbiamo dimostrato una crescita set dopo set. È un segnale incoraggiante».

Il giovane centrale ha subito trovato un buon feeling con i nuovi compagni, e in particolare con il palleggiatore Biffi, elemento chiave per costruire l’intesa offensiva. «Con Biffi stiamo lavorando molto. La precisione nei tempi e nei movimenti arriverà presto, ma già oggi c’è una base solida. In questa fase, stiamo ancora dando priorità alla preparazione fisica, ma il dialogo in campo migliora giorno dopo giorno. Manca quasi un mese all’inizio del campionato, e siamo a buon punto».

Nonostante sia uno degli ultimi arrivati nel gruppo, Compagnoni si è ambientato in fretta, anche grazie all’atmosfera accogliente che ha trovato dentro e fuori dal palazzetto. Il passaggio da una grande città come Cuneo a una realtà più raccolta come San Giustino non ha rappresentato un problema, anzi. «Mi ha colpito subito il calore della gente. Camminando per strada con la divisa della squadra, in molti mi hanno fermato per salutarmi o fare due chiacchiere. Ho sentito grande passione e appartenenza verso il club. Questo legame tra città e squadra è prezioso. Invito tutti a seguirci al palazzetto: il loro supporto può fare davvero la differenza».

Il centrale lombardo, alto, dinamico e molto motivato, non nasconde l’ambizione personale, che si fonde con quella della società. «So cosa vuol dire vincere un campionato. Non lo dico apertamente per scaramanzia, ma è chiaro che tutti vogliamo costruire qualcosa di importante. Per riuscirci, serve essere uniti, lavorare duramente e credere nel progetto giorno dopo giorno».

L’ambizione è quella di diventare protagonisti in un campionato difficile come la Serie A3, ricco di giovani talenti ma anche di formazioni esperte. La ErmGroup Altotevere, guidata da uno staff tecnico solido e da una società che punta a crescere nel medio-lungo termine, sta costruendo un’identità chiara, fatta di lavoro, entusiasmo e spirito di squadra.

Compagnoni rappresenta alla perfezione il tipo di giocatore cercato dalla dirigenza: giovane ma con esperienza, affamato di successi e pronto a dare il massimo. Le sue parole non sono solo frutto dell’entusiasmo di inizio stagione, ma testimoniano una piena adesione a un progetto che ha radici profonde e obiettivi concreti.

La squadra, dopo il test con Terni, continuerà la preparazione con altri allenamenti congiunti in vista dell’esordio ufficiale in campionato, previsto per metà ottobre. Le prossime settimane saranno decisive per affinare meccanismi e consolidare l’intesa tra reparti. Il clima interno sembra già quello giusto, e l’impressione è che lo spogliatoio sia compatto e motivato.

Compagnoni lancia un messaggio chiaro: «Voglio essere uno dei protagonisti di questa stagione e contribuire alle fortune di questo club. Abbiamo tutto per fare bene: un bel gruppo, un ambiente sano e tifosi che ci sono vicini. Ora sta a noi dimostrarlo sul campo».