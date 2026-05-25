Daspo Willy ad un diciannovenne per la rissa nella discoteca

25 Maggio 2026 Cronaca, Ultime notizie 0
Daspo Willy ad un diciannovenne per la rissa nella discoteca

Un giovane viene denunciato per la rissa a Città di Castello

Il personale del Commissariato della Polizia di Stato di Città di Castello ha concluso una tempestiva attività investigativa volta a fare piena luce su un grave episodio di violenza verificatosi nei primi giorni del mese di maggio.

La ricostruzione dell’episodio nel locale notturno

L’evento ha avuto luogo nei pressi di un noto locale di intrattenimento del territorio tifernate, dove l’atmosfera della movida è stata improvvisamente turbata da un attacco brutale ai danni di un cliente della struttura.

In base agli accertamenti condotti meticolosamente dagli agenti coordinati dalla Procura della Repubblica, un giovane nato nel 2005 e residente nella medesima area geografica ha colpito in modo violento un altro avventore sferrandogli una testata improvvisa. Il forte impatto ha causato la lesione del setto nasale della vittima, costringendola a ricorrere a cure mediche immediate per i traumi riportati durante la serata.

Le indagini e l’identificazione del presunto responsabile

Gli operatori della Polizia di Stato hanno attivato immediatamente i protocolli di rito per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Attraverso la raccolta accurata delle testimonianze fornite dalle persone presenti al momento del fatto e una dettagliata analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza sia interni sia esterni alla discoteca, gli investigatori sono riusciti a identificare con assoluta certezza l’autore del gesto.

Il diciannovenne è stato conseguentemente deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria con l’accusa formale di lesioni personali. Di conseguenza, l’esito dell’attività investigativa ha permesso di isolare le singole responsabilità in un contesto in cui la sicurezza pubblica era stata messa a repentaglio da condotte aggressive e immotivate.

Il provvedimento restrittivo emesso dal Questore di Perugia

In virtù dell’allarmante gravità del comportamento e valutato attentamente lo scenario in cui si è consumata l’azione, il Questore della Provincia di Perugia ha deciso di intervenire con fermezza utilizzando gli strumenti normativi di prevenzione a tutela della comunità. L’Autorità provinciale di pubblica sicurezza ha infatti firmato e disposto a carico del giovane un divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali pubblici e dei trattenimenti della città.

Questa specifica misura di prevenzione, nota comunemente nel panorama giuridico italiano come Daspo Willy, rimarrà in vigore per la durata di un intero anno. Di riflesso, il provvedimento si inserisce nell’ampio quadro delle attività strategiche promosse dalla Polizia di Stato per reprimere i fenomeni di microcriminalità e violenza urbana all’interno dei principali punti di aggregazione giovanile, preservando il diritto dei cittadini a frequentare contesti ricreativi in piena sicurezza.

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