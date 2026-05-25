Fiori in Città riempie il centro storico con presenze record

Boom dei visitatori per la nota rassegna a Città di Castello

La terza edizione di Fiori in Città si è conclusa registrando un bilancio estremamente positivo. I petali, le fragranze e le tinte accese della natura hanno rivoluzionato temporaneamente l’aspetto del nucleo storico cittadino, tramutandolo in un vero e proprio giardino botanico a cielo aperto.

Il bilancio della manifestazione primaverile

Il richiamo visivo e sensoriale ha saputo attrarre una folla straordinaria, tipica dei grandi momenti di richiamo turistico. Il binomio composto dall’artigianato e dalla gastronomia d’eccellenza si è rivelato un’arma vincente per l’intero tessuto economico della zona.

A determinare l’esito favorevole della kermesse non sono stati unicamente i suggestivi allestimenti di piante e boccioli, bensì anche la massiccia adesione del pubblico verso le molteplici attività collaterali proposte nel fine settimana. Pertanto, gli operatori artigianali del comprensorio hanno potuto concludere ottimi affari, vedendo ampiamente ripagati l’impegno, la qualità e la singolarità delle loro proposte commerciali. Tutto questo è stato ulteriormente valorizzato e amplificato dalle vetrine a tema realizzate con cura dai commercianti della zona.

Gastronomia e attività collaterali nel centro storico

Parallelamente, si è registrato un eccezionale riscontro di pubblico per lo spazio interamente dedicato allo street food. I numerosi avventori hanno affollato i truck gastronomici presenti, i quali hanno distribuito specialità culinarie a ritmo serrato e senza alcuna interruzione fino alla mezzanotte. Di conseguenza, la comunità ha potuto vivere una serata all’insegna della convivialità, della condivisione sociale e del buon cibo, posizionando l’evento come un magnete per i visitatori provenienti da tutto il Centro Italia.

L’affluenza complessiva ha superato ampiamente le stime della vigilia, sancendo la centralità della manifestazione nel panorama degli appuntamenti della stagione primaverile. Il comune ha saputo accogliere calorosamente turisti e cittadini, confermando la validità di una formula organizzativa capace di fondere il fascino della natura con le produzioni di eccellenza tipiche del territorio. Tra le proposte più apprezzate spicca la sessione dimostrativa di yoga, svoltasi nei suggestivi giardini del Cassero, con la cattedrale, la torre civica e il palazzo comunale a fare da eccezionale sfondo scenografico.

Il ringraziamento delle istituzioni e degli organizzatori

Il presidente del consorzio pro centro, Flavio Benni, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto, sottolineando come l’apporto dei consiglieri sia stato del tutto imprescindibile sia nella fase di pianificazione sia durante la fase pratica di allestimento dei fiori. Benni ha poi espresso un ringraziamento profondo nei confronti dell’amministrazione comunale e di tutti gli uffici competenti, con particolare menzione per il settore commercio e per la polizia locale, la cui cooperazione è risultata decisiva per la perfetta riuscita della rassegna.

Infine, l’assessore Letizia Guerri ha rivolto un sincero plauso sia ai promotori sia a tutti i lavoratori che hanno collaborato attivamente al successo dell’iniziativa. Secondo l’esponente della giunta, questa fortunata manifestazione rappresenta il perfetto punto di partenza e il trampolino promozionale ideale per il ricco palinsesto di eventi che caratterizzerà la prossima stagione di Estate in città.