Rocche e Ville all’Opera accende Città di Castello

20 Maggio 2026 Notizie 0
Rocche e Ville all’Opera accende Città di Castello

Concerto a Palazzo Vitelli tra lirica e musica da camera!

Prosegue con un’ampia partecipazione di pubblico la rassegna musicale Rocche e Ville all’Opera, progetto artistico diretto dal maestro Ivano Rondoni e promosso dall’Associazione Culturale Tracciati Virtuali.

L’iniziativa, sostenuta attraverso i fondi PR-FESR 2021-2027 dedicati al settore dello spettacolo dal vivo, continua a portare eventi musicali di qualità nei borghi e nei luoghi storici dell’Umbria, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio.

Musica e territori al centro del progetto

La rassegna nasce con l’intento di creare un dialogo tra musica, architettura e identità locali, offrendo spettacoli costruiti appositamente per le dimensioni e le caratteristiche dei piccoli centri umbri.

L’approccio artistico punta a unire linguaggi musicali differenti, dalla lirica alla musica sinfonica, passando per il jazz, il klezmer, la musica popolare e il pop-rock, tutti reinterpretati attraverso il filo conduttore dell’opera.

Ogni appuntamento viene pensato come un’esperienza immersiva, capace di trasformare piazze, rocche e palazzi storici in scenografie naturali per produzioni originali affidate a musicisti professionisti e ensemble di consolidato livello artistico.

Domenica concerto a Palazzo Vitelli

Il prossimo evento è in programma domenica 24 maggio alle ore 17.30 a Città di Castello con il concerto “Invito all’Opera” del Piacenza Soloist Wind Quintet.

La cornice scelta per l’appuntamento sarà Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico cittadino.

L’evento rientra nel calendario di iniziative dedicate alla promozione culturale del territorio attraverso la musica dal vivo e proporrà un percorso sonoro che intreccia repertorio operistico e tradizione cameristica italiana.

Quintetto di fiati protagonista

Sul palco si esibiranno Elena Cecconi al flauto, Paolo Pinferretti all’oboe, Ivano Rondoni al clarinetto, Alfredo Pedretti al corno e Fausto Polloni al fagotto.

Il concerto offrirà una rilettura delle più celebri pagine operistiche attraverso le sonorità del quintetto di fiati, in un dialogo continuo tra musica e architettura.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Città di Castello e della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello.

Informazioni e prenotazioni

Per assistere al concerto è possibile richiedere informazioni e prenotazioni contattando l’organizzazione al numero 3335410750 oppure tramite email all’indirizzo .

I nostri video

Il telegiornale dell'Umbria del 19 maggio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 19 maggio 2026
Rassegna Stampa del 20 maggio 2026
Rassegna Stampa del 20 maggio 2026
Il telegiornale dell'Umbria 19 maggio 2026
Edilizia residenziale pubblica, dalla Regione 20 milioni per rimettere a disposizione 700 alloggi
Truffe agli anziani sei arresti per finti carabinieri
Napoli Rapina in piena notte al commerciante ortofrutticolo poi la fuga
Muore motociclista di 53 anni, tragedia sulla strada provinciale tra Gualdo Tadino e Gubbio
Incanto Riciclus” a Perugia la giornata conclusiva del progetto di didattica ambientale
III Memorial Luciano Gaucci, nel segno della memoria e della passione1
Rassegna Stampa del 19 maggio 2026
Rassegna Stampa del 19 maggio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 18 maggio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 18 maggio 2026
Voci per l’uguaglianzaOmphalos Voices in concerto a Perugia per la Giornata Internazionale contro l’
Smantellata rete transnazionale di tratta e sfruttamento
L'Umbria porta a Torino la Marcia della Pace come segno di civiltà e cultura
Contrasto alla violenza sulle donne firmata in Prefettura di Perugia l’intesa t
Afor, 3A Pta e Umbraflor insieme per promuovere selvaggina e benessere animale 1
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*