Rocche e Ville all’Opera accende Città di Castello

Smantellata piazza di spaccio sul litorale di Ostia, 26 arresti ROMA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, supportati da un elicottero del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia e da un dispositivo di oltre duecento militari del II Gruppo Roma, del contingente specializzato Anti Terrorismo e Pronto Impiego, di unità cinofile antidroga e del G.I.C.O. di Roma, hanno eseguito […]

Un arresto per pedopornografia ad Ancona, gestiva un “catalogo” da 2 terabyte ANCONA (ITALPRESS) – Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Ancona hanno arrestato un uomo responsabile di detenzione di materiale pedopornografico, aggravata dal possesso di “un ingente quantitativo” e dall’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alla rete telematica. L’articolata indagine, condotta dal G.I.C.O. del Nucleo PEF di Ancona […]

Cina, Jackie Chan reinventa la Turandot con kung fu ed estetica cinese GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Accompagnati da tre minuti di musica tradizionale cinese coi tamburi, degli artisti marziali armati di lance, spade e altre armi tradizionali si sono affrontati sul palco in uno straordinario spettacolo di coreografia e combattimenti. La performance ha aperto la prima mondiale dell’edizione del centenario della Turandot la sera dell’8 maggio alla […]

Cina-Europa, lanciata la missione satellitare congiunta Smile KOUROU (GUYANA FRANCESE) (XINHUA/ITALPRESS) – La Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE), una missione congiunta dell’Accademia cinese delle scienze (CAS) e dell’Agenzia spaziale europea (ESA), è stata lanciata con successo oggi a bordo di un razzo Vega-C dal porto spaziale europeo nella Guyana francese.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-

Cina-Usa, dialogo intergovernativo sull’Intelligenza artificiale PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Durante la recente visita di Donald Trump in Cina, il presidente statunitense e Xi Jinping hanno avuto scambi costruttivi sull’intelligenza artificiale e hanno concordato di avere un dialogo tra i due governi su questo tema, ha affermato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun. In quanto due potenze […]

Terra dei Fuochi, cabina di regia “significativo rafforzamento azione interforze” ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la decima riunione della cabina di regia dedicata alle attività di contrasto alla gestione illecita dei rifiuti, alla bonifica e al recupero dei territori inquinati nell’area della Terra dei Fuochi. All’incontro, coordinato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, hanno partecipato il Viceministro dell’Ambiente […]

Siria, un’autobomba esplode vicino al ministero della Difesa DAMASCO (SIRIA) (ITALPRESS) – Un soldato è morto e diversi altri sono rimasti feriti in seguito all’esplosione di un’autobomba vicino a un edificio del ministero della Difesa siriano nel quartiere di Bab Sharqi, a Damasco. Lo ha annunciato lo stesso ministero citato dall’agenzia di stampa Sana. Un’unità dell’esercito siriano aveva scoperto un ordigno esplosivo piazzato […]

Premio ACEA Contemporanea, l’acqua si trasforma in arte grazie ai giovani talenti ROMA (ITALPRESS) – Acea e Valore Italia hanno annunciato oggi i vincitori della prima edizione del Premio ACEA Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell’Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere […]

Ganna domina la crono di Massa, Eulalio resta in maglia rosa MASSA (ITALPRESS) – Filippo Ganna domina nella cronometro del Giro d’Italia 2026, la Massa-Viareggio di 42 chilometri. Lo specialista della Netcompany Ineos ha chiuso la propria prova con 45’53”, un tempo praticamente impossibile da replicare per tutto il gruppo. Secondo l’olandese e suo compagno di squadra Thymen Arensman a 1’54”, terza posizione per il francese […]