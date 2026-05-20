Rocche e Ville all’Opera accende Città di Castello

Concerto a Palazzo Vitelli tra lirica e musica da camera!
Prosegue con un’ampia partecipazione di pubblico la rassegna musicale Rocche e Ville all’Opera, progetto artistico diretto dal maestro Ivano Rondoni e promosso dall’Associazione Culturale Tracciati Virtuali.
L’iniziativa, sostenuta attraverso i fondi PR-FESR 2021-2027 dedicati al settore dello spettacolo dal vivo, continua a portare eventi musicali di qualità nei borghi e nei luoghi storici dell’Umbria, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio.
Musica e territori al centro del progetto
La rassegna nasce con l’intento di creare un dialogo tra musica, architettura e identità locali, offrendo spettacoli costruiti appositamente per le dimensioni e le caratteristiche dei piccoli centri umbri.
L’approccio artistico punta a unire linguaggi musicali differenti, dalla lirica alla musica sinfonica, passando per il jazz, il klezmer, la musica popolare e il pop-rock, tutti reinterpretati attraverso il filo conduttore dell’opera.
Ogni appuntamento viene pensato come un’esperienza immersiva, capace di trasformare piazze, rocche e palazzi storici in scenografie naturali per produzioni originali affidate a musicisti professionisti e ensemble di consolidato livello artistico.
Domenica concerto a Palazzo Vitelli
Il prossimo evento è in programma domenica 24 maggio alle ore 17.30 a Città di Castello con il concerto “Invito all’Opera” del Piacenza Soloist Wind Quintet.
La cornice scelta per l’appuntamento sarà Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico cittadino.
L’evento rientra nel calendario di iniziative dedicate alla promozione culturale del territorio attraverso la musica dal vivo e proporrà un percorso sonoro che intreccia repertorio operistico e tradizione cameristica italiana.
Quintetto di fiati protagonista
Sul palco si esibiranno Elena Cecconi al flauto, Paolo Pinferretti all’oboe, Ivano Rondoni al clarinetto, Alfredo Pedretti al corno e Fausto Polloni al fagotto.
Il concerto offrirà una rilettura delle più celebri pagine operistiche attraverso le sonorità del quintetto di fiati, in un dialogo continuo tra musica e architettura.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Città di Castello e della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello.
Informazioni e prenotazioni
Per assistere al concerto è possibile richiedere informazioni e prenotazioni contattando l’organizzazione al numero 3335410750 oppure tramite email all’indirizzo .
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