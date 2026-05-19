Distinguished Ride, raccolti 2333 euro per la solidarietà

A Città di Castello oltre 200 moto tra stile e beneficenza

Oltre duecento equipaggi in moto, migliaia di euro raccolti per beneficenza e una giornata all’insegna della solidarietà e dello stile vintage. Città di Castello ha ospitato la nuova edizione del “Distinguished Gentleman’s Ride”, evento internazionale dedicato alla raccolta fondi per la ricerca sul tumore alla prostata e per progetti legati alla salute mentale maschile.

La manifestazione, coordinata a livello mondiale dal comitato di Sidney, è stata organizzata in Altotevere dall’associazione Ferro e Motus e ha richiamato motociclisti provenienti da diverse zone del territorio.

Nel cuore di Piazza Garibaldi si sono ritrovati oltre 200 equipaggi iscritti all’iniziativa, contribuendo alla raccolta complessiva di 2.333 euro destinati alla Fondazione Movember, partner ufficiale dell’evento internazionale.

Città di Castello tra le migliori realtà italiane

Il risultato ottenuto dalla città umbra è stato accolto con soddisfazione dagli organizzatori. Secondo quanto spiegato dal presidente dell’associazione Ferro e Motus, Matteo Barbagli, Città di Castello si è classificata al venticinquesimo posto tra le 56 città italiane coinvolte nell’iniziativa.

Un dato considerato particolarmente significativo anche alla luce delle dimensioni del territorio rispetto ad altre realtà nazionali più grandi.

Importante anche il piazzamento del team Ferro e Motus nella classifica italiana delle squadre partecipanti. Il gruppo tifernate, grazie a una donazione complessiva di 780 euro, ha raggiunto il tredicesimo posto su 162 team presenti.

Per gli organizzatori il risultato rappresenta la conferma del forte spirito di collaborazione che caratterizza l’associazione e dell’impegno messo in campo dai volontari coinvolti nella preparazione dell’evento.

Piazza Garibaldi trasformata in un villaggio vintage

La giornata si è sviluppata tra esposizioni, musica e momenti di intrattenimento dedicati ai partecipanti e al pubblico presente nel centro storico.

Nei giardini di Piazza Garibaldi è stato allestito un barber shop curato dai professionisti di “Cultori della Barba – Corropoli International” di Teramo, che hanno realizzato acconciature e sistemazioni barba in perfetto stile vintage.

L’area della manifestazione ha ospitato anche espositori di accessori retrò, dj set musicali e food truck che hanno accompagnato il pomeriggio con cibo e bevande.

L’atmosfera elegante e informale ha richiamato numerosi curiosi, trasformando il centro cittadino in un punto di incontro per appassionati di motociclette classiche e sostenitori delle finalità benefiche dell’evento.

Il ringraziamento agli sponsor e al Comune

L’associazione Ferro e Motus ha ringraziato i motociclisti partecipanti, la cittadinanza e tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’organizzazione della manifestazione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche all’amministrazione comunale per il patrocinio concesso e per la disponibilità di Piazza Garibaldi e dei giardini pubblici.

Gli organizzatori hanno inoltre sottolineato il contributo dello staff dell’associazione, impegnato per mesi nella preparazione dell’iniziativa, arrivata quest’anno alla dodicesima edizione.

Il prossimo evento sulla sicurezza dell’Apecchiese

Ferro e Motus guarda già al prossimo appuntamento previsto per il 21 giugno con “L’Apecchiese tranquilla e sicura”, manifestazione dedicata alla sensibilizzazione sulla sicurezza della strada statale 257.

L’iniziativa punta a promuovere una raccolta firme per chiedere interventi di messa in sicurezza della strada e, allo stesso tempo, sensibilizzare i motociclisti a una guida rispettosa del codice della strada.

Anche questo appuntamento raggiungerà la dodicesima edizione e rappresenterà un nuovo momento di aggregazione tra passione motociclistica, sicurezza e attenzione al territorio.