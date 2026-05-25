Scuola Puccini terminano le lezioni con i saggi di fine anno

Tutti i concerti di fine anno si tengono a Città di Castello

I saggi conclusivi dell’anno scolastico 2025/2026 sono entrati pienamente nel vivo presso la Scuola comunale di musica G. Puccini situata a Città di Castello. I battenti della storica istituzione cittadina si apprestano a chiudersi temporaneamente in vista della pausa estiva. Infatti, con la conclusione del mese di maggio cesseranno ufficialmente le lezioni ordinarie.

Il bilancio delle attività didattiche e l’avvio degli spettacoli

Questo periodo formativo è stato caratterizzato dalla guida esperta del nuovo direttore, il maestro Fabio Battistelli. Sotto la sua gestione l’istituto ha vissuto mesi intensi, costellati da una fervida produzione concertistica e da svariati appuntamenti musicali che hanno visto una partecipazione attiva sia dei docenti sia degli allievi. Questi ultimi sono stati grandi protagonisti di molteplici manifestazioni culturali e di importanti progetti benefici sul territorio umbro.

Il calendario dettagliato delle esibizioni settimanali

La fitta programmazione dei concerti di questa settimana prende il via oggi, lunedì 25 maggio, con l’attesa esibizione della classe di violino prevista per le ore 19.00. Successivamente, nella giornata del 26 maggio, lo spazio pomeridiano sarà dedicato alla propedeutica per la fascia d’età compresa tra i 3 e i 6 anni a partire dalle ore 17.00. Nella stessa data seguirà la performance programmata per la classe di pianoforte. Mercoledì 27 maggio, sempre alle ore 17.00, si rinnoverà l’appuntamento con i piccolissimi della propedeutica, seguiti a ruota dagli studenti della classe di flauto e dai componenti del giovane corso di voci bianche. Un ulteriore blocco di esibizioni si terrà venerdì 29 maggio a partire dalle ore 17.00. In questo pomeriggio si alterneranno i corsi di pianoforte, la musica di insieme, il clarinetto, il sassofono, la tromba e il corno, per poi concludere la giornata con una nuova sessione interamente dedicata al pianoforte.

Gli appuntamenti conclusivi del mese di giugno

Le attività concertistiche proseguiranno anche nel mese successivo. Mercoledì 3 giugno, alle ore 18.00, saliranno sul palco le classi di chitarra elettrica, flauto, violino e batteria. Venerdì 5 giugno, alla medesima ora, si esibiranno invece gli studenti iscritti ai corsi di pianoforte, arpa, chitarra e violoncello. La lunga stagione delle verifiche pubbliche terminerà ufficialmente sabato 6 giugno alle ore 18.00. L’ultimo atto del cartellone vedrà come interpreti principali i componenti della classe di chitarra elettrica e gli studenti di canto lirico, che suggelleranno così la fine dei corsi per quest’anno.