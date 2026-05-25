Scuola Puccini terminano le lezioni con i saggi di fine anno

Tutti i concerti di fine anno si tengono a Città di Castello
I saggi conclusivi dell’anno scolastico 2025/2026 sono entrati pienamente nel vivo presso la Scuola comunale di musica G. Puccini situata a Città di Castello. I battenti della storica istituzione cittadina si apprestano a chiudersi temporaneamente in vista della pausa estiva. Infatti, con la conclusione del mese di maggio cesseranno ufficialmente le lezioni ordinarie.
Il bilancio delle attività didattiche e l’avvio degli spettacoli
Questo periodo formativo è stato caratterizzato dalla guida esperta del nuovo direttore, il maestro Fabio Battistelli. Sotto la sua gestione l’istituto ha vissuto mesi intensi, costellati da una fervida produzione concertistica e da svariati appuntamenti musicali che hanno visto una partecipazione attiva sia dei docenti sia degli allievi. Questi ultimi sono stati grandi protagonisti di molteplici manifestazioni culturali e di importanti progetti benefici sul territorio umbro.
Il calendario dettagliato delle esibizioni settimanali
La fitta programmazione dei concerti di questa settimana prende il via oggi, lunedì 25 maggio, con l’attesa esibizione della classe di violino prevista per le ore 19.00. Successivamente, nella giornata del 26 maggio, lo spazio pomeridiano sarà dedicato alla propedeutica per la fascia d’età compresa tra i 3 e i 6 anni a partire dalle ore 17.00. Nella stessa data seguirà la performance programmata per la classe di pianoforte. Mercoledì 27 maggio, sempre alle ore 17.00, si rinnoverà l’appuntamento con i piccolissimi della propedeutica, seguiti a ruota dagli studenti della classe di flauto e dai componenti del giovane corso di voci bianche. Un ulteriore blocco di esibizioni si terrà venerdì 29 maggio a partire dalle ore 17.00. In questo pomeriggio si alterneranno i corsi di pianoforte, la musica di insieme, il clarinetto, il sassofono, la tromba e il corno, per poi concludere la giornata con una nuova sessione interamente dedicata al pianoforte.
Gli appuntamenti conclusivi del mese di giugno
Le attività concertistiche proseguiranno anche nel mese successivo. Mercoledì 3 giugno, alle ore 18.00, saliranno sul palco le classi di chitarra elettrica, flauto, violino e batteria. Venerdì 5 giugno, alla medesima ora, si esibiranno invece gli studenti iscritti ai corsi di pianoforte, arpa, chitarra e violoncello. La lunga stagione delle verifiche pubbliche terminerà ufficialmente sabato 6 giugno alle ore 18.00. L’ultimo atto del cartellone vedrà come interpreti principali i componenti della classe di chitarra elettrica e gli studenti di canto lirico, che suggelleranno così la fine dei corsi per quest’anno.
Saggi di Fine Anno – Scuola G. Puccini
Quando: Dal 25 maggio al 6 giugno 2026
Sotto la direzione strategica del maestro Fabio Battistelli, l’istituto ha vissuto un periodo di intensa vivacità artistica e formativa sul territorio.
Gli allievi e i docenti sono stati i veri protagonisti di una programmazione ricca di eventi culturali, musicali e di solidarietà sociale.
I saggi rappresentano il coronamento di mesi di studio e si aprono ufficialmente oggi, 25 maggio, con la classe di violino alle ore 19.00.
Il calendario proseguirà poi il 26 e il 27 maggio con le classi di propedeutica dedicate ai bambini, pianoforte, flauto e voci bianche.
Venerdì 29 maggio sarà il turno della musica d’insieme, del clarinetto, del sassofono, della tromba, del corno e di nuove sessioni di pianoforte.
Il mese di giugno vedrà l’attivazione dei saggi di chitarra elettrica, batteria e i concerti di arpa e violoncello previsti per giorno 5.
La chiusura istituzionale del cartellone avverrà sabato 6 giugno alle ore 18.00 con le ultime esibizioni di canto lirico e chitarra.
L’intera cittadinanza è invitata a partecipare per sostenere i giovani talenti locali e celebrare la conclusione delle attività didattiche.
Un’occasione unica per apprezzare il valore formativo e l’impegno artistico di una delle realtà musicali più importanti della regione.
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