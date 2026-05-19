Pedoni Scatenati conquistano le finali nazionali

La quinta della primaria vola a Montesilvano tra gli applausi

L’avventura più attesa è iniziata. I “Pedoni Scatenati”, gruppo di scacchisti under 11 della scuola primaria “Senza Zaino” di Pierantonio, frazione di Umbertide, hanno lasciato il proprio territorio per raggiungere Montesilvano, teatro delle finali nazionali di scacchi. Un traguardo che nessuno, fino a pochi mesi fa, avrebbe immaginato così vicino. E invece i ragazzi, freschi del titolo di campioni regionali, si presentano alla competizione con la determinazione di chi ha già vinto la sfida più difficile: credere in sé stessi.

Un viaggio carico di emozioni e ritmi serrati

La partenza è avvenuta nelle prime ore del mattino, tra valigie, scacchiere pieghevoli e il brusio di chi non vede l’ora di misurarsi con i coetanei di tutta Italia. L’atmosfera sul pullman era quella delle grandi occasioni: silenzi concentrati alternati a sorrisi e battute. I Pedoni Scatenati hanno attraversato l’Appennino con gli occhi incollati al finestrino, ripassando a mente le aperture più insidiose. Pedoni Scatenati non è solo un nome ironico: è la sintesi di uno stile di gioco aggressivo ma ragionato, che ha fatto la differenza nelle fasi regionali.

L’abbraccio di Montesilvano e l’inno nazionale

Appena arrivati, i cartelli “Montesilvano, la città degli scacchi” hanno accolto la comitiva. Indossate le magliette ufficiali – bianche con il disegno di un pedone che diventa torre – i ragazzi hanno sfilato nella palestra che ospita il torneo. Al momento dell’inno nazionale, nessuno è rimasto fermo. Le voci dei piccoli atleti si sono alzate timide ma fiere, mentre insegnanti e genitori trattenevano l’emozione. In quei novanta secondi di melodia, l’intera comunità di Umbertide si è stretta simbolicamente intorno a loro.

Il ruolo chiave delle maestre e della dirigente

Dietro ogni scacchista vincente c’è una squadra silenziosa. La maestra Antonietta Norgiolini e la maestra Susanna Mattiucci hanno seguito i ragazzi sin dal primo giorno di allenamento, trasformando un semplice corso pomeridiano in un laboratorio di strategia vita. Silvia Reali, dirigente scolastica dell’istituto, ha creduto fin da subito nel progetto, sbloccando risorse e orari per permettere le sessioni di gioco simultaneo. Il loro approccio non è mai stato solo tecnico: hanno insegnato a perdere con eleganza, a rialzarsi dopo uno scacco matto subìto, a stringere la mano all’avversario anche quando vince lui.

Genitori in prima fila: sacrifici e orgoglio

Pedoni Scatenati. Nessun genitore ha mollato. Chi ha anticipato l’uscita dal lavoro, chi ha preparato i pasti per le trasferte, chi ha cucito i nomi sulle felpe. Il viaggio verso le finali nazionali di scacchi è costato ore di sonno e rinunce, ma il clima tra le famiglie è stato di entusiasmo contagioso. Durante le pause tra un turno e l’altro, i padri e le madri dei piccoli campioni hanno imbandito tavoli improvvisati con acqua e frutta, creando una piccola oasi di normalità nel caos della competizione.

Quando il gioco vero batte ogni schermo

L’aspetto più sorprendente di questi ragazzi è la loro capacità di restare umani davanti alla scacchiera. Mentre molti coetanei passano ore su tablet e smartphone, i Pedoni Scatenati discutono di gambetti, difese indiane e finali di torre con la stessa passione con cui altri parlano di videogiochi. La dirigente Reali ha sottolineato più volte come il progetto abbia migliorato la concentrazione in classe e ridotto i conflitti nel cortile. Pedoni Scatenati insegna che il silenzio può essere rumorosissimo quando dentro ribollono le idee.

L’augurio del Comune e il senso di comunità

L’amministrazione comunale di Umbertide ha voluto incontrare i ragazzi prima della partenza, consegnando una pergamena ricordo. Il messaggio è stato chiaro: “Siete già vincitori, qualunque sia il risultato”. Le finali nazionali di scacchi prevedono sette turni in due giorni, un ritmo da professionisti. I ragazzi sanno che troveranno avversari più esperti, ma hanno promesso di giocare ogni partita come se fosse l’ultima. Umbertide segue in diretta i risultati via chat, pronta a organizzare un’accoglienza trionfale al ritorno.

Una lezione che resterà oltre la classifica

Al di là del punteggio finale, i Pedoni Scatenati hanno già vinto la partita più importante: hanno mostrato che la scuola può essere un laboratorio di sogni realizzabili. La maestra Norgiolini, a margine del primo turno, ha confessato a un genitore: “Li guardo muovere i pezzi e penso che tra dieci anni non ricorderanno quante mosse hanno fatto, ma come si sono sentiti oggi”. Pedoni Scatenati continuerà ad allenarsi anche dopo il rientro, perché gli scacchi non finiscono mai. C’è sempre una nuova apertura da studiare, un errore da correggere, un amico con cui dividere la scacchiera.

I riflettori restano accesi su Montesilvano, ma il cuore batte forte a Umbertide. I giovani campioni regionali scenderanno in campo anche domani, con la stessa grinta pulita di chi non ha nulla da perdere e un intero paese da rendere orgoglioso.